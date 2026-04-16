Achille Lauro La via dei guai, testo e significato.
C’è un brano che racchiude in sé l’anima più fredda e malinconica del nuovo progetto di Achille Lauro. Si intitola La via dei guai ed è l’ultimo dei tre inediti che arricchiscono Comuni Immortali, la riedizione speciale in uscita venerdì 17 aprile 2026.
Achille Lauro, “La via dei guai”: il significato del brano
Se “La città degli angeli” portava con sé il calore della California, questo brano nasce in un contesto completamente opposto. “È una canzone scritta a Copenhagen”, ha svelato Lauro. “Ha dentro quella malinconia dei posti freddi. La cosa bella della musica è proprio questa: nei posti dove vai, prendi vibes diverse.”
Il testo è un affresco corale, una dedica trasversale a chi vive la vita in tutte le sue sfaccettature. “Parla un po’ in generale delle persone”, spiega l’artista. “Chi si alza all’alba, chi va a letto presto. Cerca di parlare di tutti quanti.” C’è chi dice addio e deve reimparare a correre, chi sogna di cambiare vita senza un biglietto in tasca, chi si perde al freddo del mattino.
Il brano si distingue anche per una produzione curata nei minimi dettagli, con una coda strumentale d’eccezione: “Tutta la parte finale degli archi è stata arrangiata con un collaboratore che ha scritto le parti per una delle canzoni più famose dei Coldplay. È bello perché il lavoro si è svolto un po’ in giro per il mondo.”
Una chiusura maestosa per un brano che, insieme a Senza una stupida storia e In viaggio verso il Paradiso, conclude idealmente il percorso dell’album.
Achille Lauro, “La via dei guai”: il testo
Chi si alza all’alba
Chi va a letto presto
A chi fa l’amore, a chi sta notte è perso
Chi dice addio e dovrà reimparare a correre
Come Ulisse che non sa tornare
Più da te
Nuda
Che stai
Lì distesa
In un letto di orchidee
Che ci fai
Primavera
Come pillole
Vai giù
Tu sei un diavolo o una dea
Sei un effetto speciale
Ed io
Così stupido
Cado giù
In quegli occhi color mare
Per chi sa amare fino a farsi male
Come un bambino che impara a giocare
A chi sogna solo di cambiare vita e
Senza un biglietto un posto dove andare
Come te
Nuda
Che stai
Lì distesa
In un letto di orchidee
Che ci fai
Primavera
Come pillole
Vai giù
Tu sei un diavolo o una dea
Sei un effetto speciale
Ed io
Così stupido
Cado giù
Nei tuoi occhi color mare
Per tutti i grandi amori con la luna piena
Chi farà la via dei guai
E non tornerà stasera
Ci perderemo al freddo del mattino
Ora i grandi siamo noi
disse quel bambino
E tu sei nuda
Che stai
Lì distesa
In un letto di orchidee
Che ci fai
Primavera
Come pillole
Vai giù
Tu sei un diavolo o una dea
Sei un effetto speciale
Ed io
così stupido
Cado giù
Nei tuoi occhi color mare
Questa notte persi là
È la via dei guai
Quei tuoi occhi che mi fanno luce
Te che sogni ad occhi aperti
Te che odi i tuoi difetti
La via dei guai
la vita
averti