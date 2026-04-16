Achille Lauro La via dei guai, testo e significato.

C’è un brano che racchiude in sé l’anima più fredda e malinconica del nuovo progetto di Achille Lauro. Si intitola La via dei guai ed è l’ultimo dei tre inediti che arricchiscono Comuni Immortali, la riedizione speciale in uscita venerdì 17 aprile 2026.

Achille Lauro, “La via dei guai”: il significato del brano

Se “La città degli angeli” portava con sé il calore della California, questo brano nasce in un contesto completamente opposto. “È una canzone scritta a Copenhagen”, ha svelato Lauro. “Ha dentro quella malinconia dei posti freddi. La cosa bella della musica è proprio questa: nei posti dove vai, prendi vibes diverse.”

Il testo è un affresco corale, una dedica trasversale a chi vive la vita in tutte le sue sfaccettature. “Parla un po’ in generale delle persone”, spiega l’artista. “Chi si alza all’alba, chi va a letto presto. Cerca di parlare di tutti quanti.” C’è chi dice addio e deve reimparare a correre, chi sogna di cambiare vita senza un biglietto in tasca, chi si perde al freddo del mattino.

Il brano si distingue anche per una produzione curata nei minimi dettagli, con una coda strumentale d’eccezione: “Tutta la parte finale degli archi è stata arrangiata con un collaboratore che ha scritto le parti per una delle canzoni più famose dei Coldplay. È bello perché il lavoro si è svolto un po’ in giro per il mondo.”

Una chiusura maestosa per un brano che, insieme a Senza una stupida storia e In viaggio verso il Paradiso, conclude idealmente il percorso dell’album.

Achille Lauro, “La via dei guai”: il testo

Chi si alza all’alba

Chi va a letto presto

A chi fa l’amore, a chi sta notte è perso

Chi dice addio e dovrà reimparare a correre

Come Ulisse che non sa tornare

Più da te

Nuda

Che stai

Lì distesa

In un letto di orchidee

Che ci fai

Primavera

Come pillole

Vai giù

Tu sei un diavolo o una dea

Sei un effetto speciale

Ed io

Così stupido

Cado giù

In quegli occhi color mare

Per chi sa amare fino a farsi male

Come un bambino che impara a giocare

A chi sogna solo di cambiare vita e

Senza un biglietto un posto dove andare

Come te

Nuda

Che stai

Lì distesa

In un letto di orchidee

Che ci fai

Primavera

Come pillole

Vai giù

Tu sei un diavolo o una dea

Sei un effetto speciale

Ed io

Così stupido

Cado giù

Nei tuoi occhi color mare

Per tutti i grandi amori con la luna piena

Chi farà la via dei guai

E non tornerà stasera

Ci perderemo al freddo del mattino

Ora i grandi siamo noi

disse quel bambino

E tu sei nuda

Che stai

Lì distesa

In un letto di orchidee

Che ci fai

Primavera

Come pillole

Vai giù

Tu sei un diavolo o una dea

Sei un effetto speciale

Ed io

così stupido

Cado giù

Nei tuoi occhi color mare

Questa notte persi là

È la via dei guai

Quei tuoi occhi che mi fanno luce

Te che sogni ad occhi aperti

Te che odi i tuoi difetti

La via dei guai

la vita

averti