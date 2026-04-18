18 Aprile 2026
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Lorenza Ferraro
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18 Aprile 2026

Serale Amici 2026, le pagelle della quinta puntata: Elena sempre più a fuoco, Lorenzo sottotono

I nostri voti a tutti i cantanti in gara nella quinta puntata andata in onda sabato 18 aprile su Canale 5.

Amici di Lorenza Ferraro
Le pagelle dei cantanti della quinta puntata del Serale di Amici 2026 del 18 aprile
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Dopo una quarta puntata che ha portato a una sola eliminazione, il Serale di Amici 2026 giunge al giro di boa con il quinto appuntamento televisivo, dove ogni esibizione ha un certo peso e ogni errore può essere fatale.

I dieci allievi ancora in gara si esibiscono così davanti alla giuria, composta da Gigi D’Alessio, Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio, dando il meglio di sé e cercando di conquistare uno dei nove pass per la sesta puntata.

Ed ecco che – tra inediti, cover e duetti – c’è chi conferma il proprio potenziale, chi sorprende e chi, invece, fa sempre più fatica a reggere la pressione della gara.

A seguire le nostre pagelle della quinta puntata del Serale di Amici 2026, in onda il 18 aprile (qui il nome dell’eliminato).

SERALE AMICI 2026: Le pagelle DELLA QUINTA PUNTATA DEL 18 APRILE

Qui, di seguito, riportiamo i nostri giudizi sulle esibizioni dei 5 cantanti ancora in gara nella quinta puntata del Serale di Amici 2026. Ogni voto è ottenuto dalla media aritmetica dei voti da noi assegnati alle singole esibizioni di ciascun cantante.

ELENA

Magnetica e sempre più a fuoco, Elena è la vera stella di questo Serale. Voce, carisma e presenza scenica. Il cambio di squadra le ha fatto proprio bene, perché è vero: le assegnazioni contano, e non poco.

Voto: 8

RICCARDO

Nel guanto di sfida “cuore” Riccardo gioca in casa e punta tutto su un’interpretazione struggente e viscerale. Questo è il suo punto di forza, ma anche il suo limite, perché finisce sempre per spingere troppo, rendendo l’esibizione melodrammatica.

Leggermente meglio sulle note di Tango, dove spinge di meno con la voce. Ma, se Gard fatica ad emozionare, lui “esagera” spesso con l’interpretazione.

Voto: 6

Riccardo sul palco del Serale di Amici 2026

GARD

Che fatica che ha fatto Gard nel guanto di sfida “cuore”! Passano i mesi e l’interpretazione resta – ahimè – il suo tallone d’Achille.

Voto: 5.5 

LORENZO 

Un po’ meno convincente del solito in questa nuova veste rock sulle note di Wild Child, Lorenzo continua a mettersi in gioco (e fa bene), ma nelle ultime due puntate ci è apparso un po’ fuori fuoco. Va bene sperimentare, ma a questo punto della gara bisogna individuare una direzione in cui dirigersi, nella speranza di riuscire a spiccare il volo.

Decisamente meglio in She’s Always a Woman, brano che lo riporta nel suo habitat naturale, anche se appare ancora un po’ traballante.

Voto: 6.5

ANGIE

Questa sera la luce di Angie sembra essersi spenta. Sul palco del Serale si diverte e canta anche molto bene, ma sulle note di Don’t Leave Me This Way è stata quasi risucchiata dalla performance dei professionisti.

Voto: 6.5

All Music Italia

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