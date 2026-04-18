19 Aprile 2026
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Massimiliano Longo
Direttore Editoriale
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19 Aprile 2026

Canzonissima 2026, quinta puntata: vince “Un senso” di Vasco Rossi con Leo Gassmann

Cinque voti su sette dai Magnifici Sette per il brano di Vasco Rossi. Arisa è l'unica con due vittorie all'attivo. Finale il 25 aprile.

News di Massimiliano Longo
Vasco Rossi, autore di "Un senso", il brano vincitore della quinta puntata di Canzonissima 2026
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La quinta puntata di Canzonissima 2026 ha il suo verdetto. Con il tema “La canzone che avrei voluto scrivere”, dodici artisti hanno scelto e interpretato i brani della storia della musica italiana che avrebbero voluto firmare. A conquistare la giuria dei Magnifici Sette, gli artisti in gara e il pubblico da casa è stato Leo Gassmann con Un senso di Vasco Rossi.

Una vittoria che sorprende, almeno guardando la sola performance vocale: Gassmann ha puntato tutto sull’imitazione timbrica di Vasco, con risultati altalenanti. Ma il voto del pubblico da casa, sommato a quello dei Magnifici Sette, ha premiato la sua lettura del brano.

Canzonissima 2026 quinta puntata: il risultato

Il voto combinato delle tre componenti – giuria, artisti in gara e pubblico da casa – ha premiato Un senso. Tra i Magnifici Sette, cinque voti su sette sono andati al brano di Vasco Rossi: Simona Izzo, Caterina Balivo, Claudio Cecchetto, Francesca Fialdini e Pierluigi Pardo hanno scelto Un senso. Giacomo Maiolini ha votato Ma il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano, Riccardo Rossi ha indicato I migliori anni della nostra vita di Renato Zero.

Tra gli artisti in gara le preferenze si sono distribuite su più brani: Leo Gassmann ha votato Il cielo è sempre più blu, Irene Grandi e Malika Ayane hanno scelto A muso duro di Pierangelo Bertoli, Fabrizio Moro e Arisa hanno indicato Un senso, Vittorio Grigolo ha votato Vacanze romane dei Matia Bazar, Michele Bravi ha scelto Il cielo in una stanza di Gino Paoli, Elettra Lamborghini ha indicato Perderei l’amore di Massimo Ranieri, Fausto Leali ha votato Ma il cielo è sempre più blu, Jalisse ha scelto Albachiara di Vasco Rossi, Enrico Ruggeri ha indicato La valigia dell’attore di Francesco De Gregori e Riccardo Cocciante ha votato I migliori anni della nostra vita.

Per il dettaglio su tutte le esibizioni della serata, con i voti, trovate le nostre pagelle della quinta puntata di Canzonissima 2026. La scaletta completa con tutti gli abbinamenti è invece qui.

Verso la finale del 25 aprile

I vincitori delle puntate precedenti: Fabrizio Moro con Il mio canto libero nella prima, Arisa con La leva calcistica della classe ’68 nella seconda, Vittorio Grigolo con Caruso nella terza e Arisa con La notte nella quarta.

La finale è sabato 25 aprile, in prima serata su Rai 1.

All Music Italia

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