La quinta puntata di Canzonissima 2026, in onda sabato 18 aprile in prima serata su Rai 1, porta in scena un tema che accende l’immaginazione degli artisti in gara: “La canzone che avrei voluto scrivere”. I concorrenti scelgono e interpretano brani che considerano capolavori, pezzi di storia della musica italiana che avrebbero desiderato firmare in prima persona.

Milly Carlucci guida il penultimo appuntamento del programma prima della finalissima del 25 aprile. Le scelte degli artisti spaziano dai grandi classici ai brani più intensi della canzone d’autore. Spiccano in particolare i doppi omaggi a due giganti: Vasco Rossi, con due dei suoi brani più iconici – Un senso e Albachiara – e Renato Zero, con I migliori anni della nostra vita e Nei giardini che nessuno sa.

Da segnalare la scelta di Leo Gassmann, che porta Un senso: il brano di Vasco Rossi. Fausto Leali sceglie La valigia dell’attore di Francesco De Gregori, autore che conosce bene il palco di Canzonissima: nella seconda puntata fu Arisa a vincere proprio con un suo brano, La leva calcistica della classe ’68. Malika Ayane si misura con Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno, la canzone italiana più conosciuta al mondo. Riccardo Cocciante chiude la serata con Il cielo in una stanza, capolavoro di Gino Paoli.

Canzonissima 2026: gli abbinamenti della quinta puntata e la scaletta

Ecco la scaletta ufficiale con tutti gli abbinamenti cantanti-canzoni della quinta puntata di Canzonissima 2026 in onda sabato 18 aprile: