19 Marzo 2026
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19 Marzo 2026

Canzonissima 2026: chi sono i “Magnifici Sette”, i giudici di Milly Carlucci

Sei nomi già ufficiali, uno ancora da svelare: ecco chi voterà le canzoni nel programma di Milly Carlucci in onda da sabato 21 marzo.

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Canzonissima 2026, la scaletta della prima puntata su Rai 1
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La giuria di Canzonissima ha un nome: i “Magnifici Sette”. Milly Carlucci ha svelato i componenti del panel di giudici che, insieme ai cantanti e al pubblico via social, decreterà la canzone vincitrice del programma in onda da sabato 21 marzo in prima serata su Rai1. Sei nomi sono già ufficiali, uno resta ancora da annunciare.

Al centro di Canzonissima non ci sono i cantanti, ma le canzoni. Il meccanismo è semplice: artisti, giuria vip e pubblico da casa votano insieme per eleggere la “canzonissima” tra tutti i brani portati in gara nel corso delle sei puntate, fino al gran finale del 25 aprile.

Chi sono i giudici di Canzonissima 2026

I cinque nomi già confermati coprono mondi molto diversi tra loro. C’è il giornalista sportivo Pierluigi Pardo, l’attore e conduttore Riccardo Rossi, la regista Simona Izzo e la conduttrice Francesca Fialdini, che ha partecipato all’annuncio collegandosi in diretta su Rai1. Il quinto nome è quello che probabilmente farà più discutere tra gli addetti ai lavori: Giacomo Maiolini, fondatore di Time Records, la casa discografica che ha segnato la storia della musica dance internazionale con 120 milioni di dischi venduti, 7 miliardi di stream e un palmares che include 5 Grammy Awards, 1 Echo Award, premi ASCAP, BMI, BET e MTV.

In giuria siede anche Claudio Cecchetto, produttore discografico e talent scout che non ha bisogno di presentazioni: dalla scoperta di Jovanotti e Fiorello fino all’intuizione di portare in Italia format come Deejay chiama Italia, Cecchetto è una delle figure più influenti della musica italiana degli ultimi quarant’anni.

Resta un solo nome da svelare. Milly Carlucci ha confermato che il panel sarà completato prima della prima puntata.

Come funziona il voto a Canzonissima

Il voto finale sarà la somma di tre componenti con peso uguale: la giuria dei “Magnifici Sette”, il voto degli stessi artisti in gara che si votano tra loro, e il pubblico da casa tramite i social. Un meccanismo che mette sullo stesso piano esperti, colleghi e spettatori, senza che nessuno dei tre abbia un peso prevalente.

Alcuni cantanti saranno presenti per tutte e sei le puntate, altri parteciperanno solo a una o più serate. Tra i casi particolari c’è Paolo Jannacci, che porterà una dedica al padre Enzo.

Per il cast completo dei cantanti e gli abbinamenti della prima puntata, qui trovate il nostro articolo sulla scaletta.

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