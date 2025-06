Passione, visione e musica: il CEO di Time Records, Giacomo Maiolini, è Cavaliere della Repubblica

In occasione delle celebrazioni del 2 giugno, Festa della Repubblica, il CEO di Time Records Giacomo Maiolini è stato ufficialmente insignito dell’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana: un riconoscimento straordinario e rarissimo nel mondo della discografia.

Di fatto, Giacomo Maiolini è uno dei pochissimi discografici italiani ad aver ricevuto questa onorificenza, a conferma dell’impatto profondo e duraturo che la sua attività ha avuto sulla cultura e sull’industria musicale del nostro Paese.

La cerimonia di conferimento del titolo – che arriva poco dopo il 40° anniversario di Time Records – si è tenuta a Brescia, città che ha visto nascere e crescere l’etichetta indipendente, diventata nel tempo un punto di riferimento a livello internazionale per la musica Hi-Energy, Eurobeat, House, Dance e Pop.

L’onorificenza di Cavaliere suggella dunque un percorso unico e visionario, fatto di passione, creatività e determinazione, che ha portato la musica italiana a conquistare il mondo.

“Da sempre la mia più grande passione è LA MUSICA. Poterne fare il mio lavoro è stato un grande privilegio. Questo lavoro ha segnato 40 anni della mia vita, ne ha decretato i successi e anche gli insuccessi, ma non sono mai venuti meno l’entusiasmo, la determinazione e la visione”, ha dichiarato Maiolini.

Poi, ha aggiunto: “Questo importante riconoscimento, per me, non è solo gratificante. È testimone di quella passione che ancora mi anima ed è anche un grazie a tutti coloro che in questi 40 anni hanno camminato con me. Per il futuro è quell’esempio che continuerò a perseguire”.

Con 120 milioni di dischi venduti e 7 miliardi di stream, Time Records è l’etichetta italiana indipendente che ha venduto più dischi nel mondo ed oggi è la casa di artisti del calibro di Bob Sinclar, Gigi D’Agostino, Samuele Sartini, Salento Guys, NUZZLE.