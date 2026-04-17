Gianni Morandi ha portato al Forum di Milano il suo C’ERA UN RAGAZZO TOUR 2026 – GIANNI MORANDI STORY per un viaggio attraverso 60 anni di musica. La scaletta ha accompagnato lo spettatore attraverso le fasi che si sono susseguite: dall’apertura con C’era un ragazzo e la storia sempre attuale della guerra, il futuro raccontato attraverso il simbolo della quercia, l’omaggio a Lucio Dalla, due ospiti a sorpresa come Tredici Pietro e Jovanotti, fino a un finale dal vivo chiuso con Banane e lampone.

L’avvio è essenziale. C’era un ragazzo parte chitarra e voce, poi entra la band diretta da Luca Colombo. Poco dopo, Morandi lega i 60 anni del brano a un discorso sui conflitti nel mondo e sul ruolo della musica.

Arriva poi uno dei simboli dello show: la quercia, presentata come segno di forza e futuro. Un’immagine che torna idealmente lungo tutto il concerto e l’accompangerà in ogni tappa del tour.

Gianni Morandi a Milano, Lucio Dalla e Tredici Pietro

Uno dei passaggi centrali è l’omaggio a Lucio Dalla. Un video d’archivio introduce Futura e Piazza Grande, poi Morandi riprende anche il celebre gioco vocale legato a Dalla con il pubblico. Prima di Vita lo definisce “un compagno di viaggio”.

Su Vita arriva il primo ospite: Tredici Pietro. Padre e figlio cantano insieme, poi il rapper esegue anche un passaggio di Uomo che cade, il brano presentato all’ultimo Festival di Sanremo.

Più avanti, un intervento registrato sul tempo e sull’idea di non sentirsi “eterno” introduce L’allegria, accompagnata da immagini tratte dai social di Morandi. Subito dopo, Canzoni stonate cambia tono prima del rilancio di Varietà.

Jovanotti ospite e il racconto degli anni Sessanta

Altro momento forte è l’arrivo di Jovanotti. Morandi lo introduce con un racconto che parte da Lucio Dalla e dall’album DallaMorandi: ricorda di quando Dalla gli diceva che il disco stava vendendo moltissimo, ma ogni volta che uscivano le classifiche davanti a loro c’era sempre un giovane Jovanotti, che allora, racconta con ironia, non sapeva neppure chi fosse.

Da questo aneddoto nasce l’ingresso sul palco di Jovanotti. I due cantano insieme Apri tutte le porte, poi l’ospite resta per eseguire anche Ragazzo fortunato, trasformando il cameo in uno dei momenti più energici del concerto.

Il medley anni ’60 nasce invece da un racconto su Mina. Morandi ricorda di esserne stato innamorato da ragazzo e racconta di quando la vide esibirsi in un locale vicino Parma, mentre lui suonava ancora con la sua orchestrina. Da lì il ricordo di quando le chiese se poteva cantare Tintarella di luna

Dai ragazzino, canta quello che ti pare!

Il racconto si allarga poi agli anni successivi, tra programmi televisivi, film e duetti condivisi, fino all’ingresso di un video di repertorio in bianco e nero in cui Morandi torna a duettare con Mina attraverso le immagini d’archivio. Solo dopo questo blocco prende avvio il medley dedicato alle canzoni degli anni Sessanta.

Gianni Morandi concerto Milano, il finale e la standing ovation su Uno su mille

Molto forte anche il momento di Canzoni, introdotta da una frase che riassume una carriera: “Ho cantato 608 canzoni, non tutte belle”. Sullo schermo scorrono i titoli del repertorio.

Dopo Uno su mille arriva una standing ovation. Morandi presenta la band, poi il concerto dal vivo si chiude con Scende la pioggia e Banane e lampone.

Monghidoro, presente in apertura, torna solo come brano registrato che accompagna l’uscita del pubblico.

Gianni Morandi, la scaletta del concerto di Milano

C’era un ragazzo Monghidoro Occhi di ragazza Se perdo anche te L’attrazione La mia nemica amatissima Futura / Piazza Grande Vita (con Tredici Pietro) Un mondo d’amore Grazie perché Bella signora Solo insieme saremo felici L’allegria Canzoni stonate Varietà In amore Apri tutte le porte (con Jovanotti) Ragazzo fortunato (Jovanotti) Se non avessi più te Medley anni ’60: (Non son degno di te, Se puoi uscire la domenica, La fisarmonica, Go Kart Twist, Chimera, Andavo a cento all’ora. Tenerezza, In ginocchio da te, Belinda, Fatti mandare dalla mamma) Canzoni Uno su mille Scende la pioggia Banane e lampone

Gianni Morandi concerti 2026: le date del tour

15 aprile 2026 – Prealpi SanBiagio Arena – Conegliano

17 aprile 2026 – Unipol Forum – Milano (sold out)

19 aprile 2026 – Inalpi Arena – Torino

21 aprile 2026 – Palazzo dello Sport – Roma

24 aprile 2026 – Unipol Arena – Casalecchio di Reno (Bologna)

26 aprile 2026 – Nelson Mandela Forum – Firenze

28 aprile 2026 – Pala Terni – Terni

30 aprile 2026 – PalaGeorge – Montichiari

2 maggio 2026 – Vitrifrigo Arena – Pesaro

4 maggio 2026 – Kioene Arena – Padova

6 maggio 2026 – Palateknonship – Genova

Biglietti per il tour 2026

I biglietti per le prossime date del tour di Gianni Morandi sono disponibili nei circuiti di vendita abituali.

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Foto: Virginia Bettoja