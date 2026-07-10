di
Massimiliano Longo
Direttore Editoriale
Ma quale musica leggera?
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Ultimo a Tor Vergata e la stampa: perché “ci dà fastidio” chi non ha bisogno di noi

Dopo la notte di Tor Vergata e le 250.000 persone sul prato, un editoriale su Ultimo e sul conto che una parte della stampa musicale ha con lui.

Ma quale musica leggera? di Massimiliano Longo
Ultimo in concerto a Tor Vergata, immagine simbolica sul rapporto con la stampa
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C’è una frase che mi gira in testa da quella notte, da quando ho lasciato il prato di Tor Vergata insieme ad altre 250.000 persone. Ha a che fare con Ultimo, con un conto aperto che una parte della stampa musicale italiana ha con lui dal 2019, e con qualcosa che quel concerto ha dimostrato a tutti noi che scriviamo di musica. Non è il pezzo sui numeri del record, quelli li avete già letti ovunque, li abbiamo pubblicati anche noi. È un pezzo su di noi, sul mestiere, e su cosa significa contare davvero.

L’ho scritto per Ma quale musica leggera, la newsletter che curo personalmente su Substack. Se non la conoscete: è uno spazio settimanale dove mi tolgo la casacca del sito e scrivo in prima persona di industria musicale, retroscena, talent, festival e artisti, con opinioni e analisi critica e senza il linguaggio da comunicato. Negli scorsi episodi ho raccontato l’inchiesta sugli emergenti che pagavano per suonare e il caso di un’agenzia di booking che ha fatto molto discutere; ho scritto di quanto vale davvero la musica dal vivo in Italia e di chi, in quel miliardo, resta a bocca asciutta. Roba che sul sito, per forma e tono, non potrei scrivere allo stesso modo.

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Sull’editoriale di oggi non aggiungo altro, perché il bello è leggerlo per intero. Dico solo che parte da una provocazione, la stessa che dà il titolo al pezzo, e finisce in un posto diverso da quello che vi aspettate.

Lo trovate qui a seguire cliccando sul banner, buona lettura.

Concerto di Ultimo a Tor Vergata con la tribuna stampa vuota, copertina editoriale All Music Italia

All Music Italia

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