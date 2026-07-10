Angie è pronta a debuttare con il suo primo tour. Dopo il percorso ad Amici 25 e la pubblicazione di Sogni di Vetro, la cantautrice sarda salirà sui palchi dei club con due concerti prodotti da Vivo Concerti, in collaborazione con Color Sound e Triggger. Gli appuntamenti sono in programma il 6 ottobre al Largo Venue di Roma e il 9 ottobre alla Santeria Toscana di Milano.

Angie concerti 2026: le date del tour

Data Location Città 6 ottobre 2026 Largo Venue Roma 9 ottobre 2026 Santeria Toscana Milano

Il primo tour di Angie

Il debutto dal vivo arriva a pochi mesi dall’uscita di Sogni di Vetro, pubblicato lo scorso maggio. Il progetto raccoglie otto brani che mettono al centro una scrittura personale e sonorità pop contemporanee, già presentate in parte durante l’esperienza della cantante nella scuola di Amici 25.

Le due date nei club rappresentano il primo tour ufficiale di Angie e porteranno sul palco i brani dell’EP insieme ai singoli che hanno accompagnato il suo percorso artistico negli ultimi anni.

Prima del tour, un live speciale ad Atlantica

In attesa dei concerti autunnali, Angie sarà protagonista venerdì 10 luglio di un appuntamento speciale al parco acquatico Atlantica di Cesenatico. Dalle ore 16 la cantautrice incontrerà il pubblico con un live inserito nel calendario estivo della struttura.

L’evento rientra nella programmazione estiva di Atlantica, che quest’anno affianca alle attività del parco una serie di appuntamenti musicali dedicati soprattutto ai più giovani e alle famiglie. Dopo Angie, il calendario proseguirà con I Maturi il 24 luglio, Grelmoss il 7 agosto e Welo il 21 agosto.

Il percorso di Angie

Classe 2001, Angie, nome d’arte di Angelica Paola Ibba, si è avvicinata alla musica fin da bambina partecipando alla quarta edizione di Ti lascio una canzone. Nel 2018 ha preso parte a The Voice of Italy nella squadra di J-Ax.

Negli ultimi anni ha costruito una community sui social condividendo il proprio percorso musicale e ha pubblicato i singoli Scema, Frasi mai dette, Vent’anni, Se ci lasciassimo domani e dolcedolcemente. Dopo essere entrata tra i finalisti di Sanremo Giovani 2024 con Scorpione, nel 2026 ha raggiunto la finale di Amici 25, dove ha conquistato anche il Trofeo delle Radio.

Biglietti e prevendite

I biglietti per il tour saranno disponibili online su Vivo Concerti dalle ore 16 di venerdì 10 luglio 2026. La vendita nei punti autorizzati partirà mercoledì 15 luglio alle ore 11.

Biglietti del tour 2026 di Angie Prevendita online aperta dalle ore 16 del 10 luglio. Punti vendita autorizzati dal 15 luglio alle ore 11. Vai alla biglietteria All Music Italia potrebbe ricevere una commissione sugli acquisti effettuati tramite questo link, senza variazioni di prezzo.