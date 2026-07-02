Tony Boy torna dal vivo con il Summer Tour 2026, la serie di concerti che tra luglio e settembre lo porterà nei principali festival italiani. Dopo aver chiuso con quattro sold out il suo primo tour nei palazzetti, il rapper inaugura una nuova fase live in cui presenterà anche Cuore rotto, il singolo pubblicato il 5 giugno.
Il tour arriva dopo il successo di Trauma, album certificato disco d’oro e primo in classifica FIMI al debutto. Durante gli appuntamenti estivi il pubblico ritroverà dal vivo i brani dell’ultimo progetto insieme ai pezzi che hanno segnato la crescita artistica di Tony Boy.
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Tony Boy concerti 2026: le date del Summer Tour
|Data
|Location
|Città
|11 luglio 2026
|Bassano Music Park
|Bassano del Grappa (VI)
|7 agosto 2026
|Festival di Majano
|Majano (UD)
|27 agosto 2026
|Wave Summer Music
|Palermo
|29 agosto 2026
|Beat Festival
|Empoli (FI)
|8 settembre 2026
|Roma Summer Fest
|Roma
|11 settembre 2026
|Fiera del Levante
|Bari
La scaletta del Summer Tour 2026 di Tony Boy
La scaletta ufficiale del Summer Tour 2026 sarà disponibile dopo il concerto inaugurale dell’11 luglio a Bassano del Grappa. In attesa della prima data, il repertorio dovrebbe riprendere gran parte dello show portato nei palazzetti, con l’aggiunta del nuovo singolo Cuore rotto.
- Gg
- Tutti i giorni
- Leanin’
- Diretto al top
- 4X4
- Solamente per amore
- Cicatrici
- Ice
- Isolato
- Hot
- Wet
- Bank account (con Kevin Mopao)
- Level Up (cover di Kevin Mopao, con Kevin Mopao)
- Cerchio
- Potere (cover di Aira, con Aira)
- Segnali di fumo
- Mischiare le carte
- Medico
- Swiss
- Chicchi di caffè
- Comfort (cover di Slings, con Slings)
- Il tempo cura
- Freni inibitori
- 2000 pensieri
- A casa (cover di Boro, con Boro)
- Angeli
- Oltre
- Correre (con Frah Quintale)
- Non mi basta mai (con Frah Quintale)
- Dentro la mia testa
- Praise the Lord (cover di MACE)
- Trauma
- Shottini di lean
- Scudo
- Come mi guardi
- DEM (cover di Kid Yugi, con Kid Yugi)
- Sintetico (cover di Kid Yugi, con Kid Yugi)
- Respiro
- Oppio
- Ayahuasca (cover di Simba La Rue)
- Step
- Victoria
- Generazione X
Il Summer Tour 2026 di Tony Boy
Le date estive rappresentano il naturale proseguimento del percorso iniziato con il tour nei palazzetti. Dopo aver registrato il tutto esaurito a Roma, due volte a Milano e a Padova, Tony Boy porterà il nuovo show nei festival italiani, mantenendo al centro i brani di Trauma e inserendo il nuovo singolo Cuore rotto.
Il percorso di Tony Boy
Tony Boy, pseudonimo di Antonio Hueber, è tra i nomi più seguiti della scena urban italiana. Dopo i mixtape della serie Going Hard, ha consolidato il proprio percorso con gli album Umile, Nostalgia (export), Uforia e Trauma, affiancando alla crescita discografica un’evoluzione costante anche dal punto di vista live.
Biglietti e prevendite
I biglietti per il Summer Tour 2026 sono disponibili su TicketOne e nei circuiti di vendita autorizzati.
Foto: Andrea Bianchera
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