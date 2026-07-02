2 Luglio 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Tour
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2 Luglio 2026

Tony Boy torna live con il Summer Tour 2026: concerti, scaletta e biglietti

Dopo il tour nei palazzetti, Tony Boy torna dal vivo nei festival italiani con il Summer Tour 2026. Calendario completo, scaletta e biglietti.

Tour di Oriana Meo
Tony Boy durante un concerto del Summer Tour 2026 nei festival italiani
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Tony Boy torna dal vivo con il Summer Tour 2026, la serie di concerti che tra luglio e settembre lo porterà nei principali festival italiani. Dopo aver chiuso con quattro sold out il suo primo tour nei palazzetti, il rapper inaugura una nuova fase live in cui presenterà anche Cuore rotto, il singolo pubblicato il 5 giugno.

Il tour arriva dopo il successo di Trauma, album certificato disco d’oro e primo in classifica FIMI al debutto. Durante gli appuntamenti estivi il pubblico ritroverà dal vivo i brani dell’ultimo progetto insieme ai pezzi che hanno segnato la crescita artistica di Tony Boy.

👉 Vai subito alla scaletta del Summer Tour 2026

Tony Boy concerti 2026: le date del Summer Tour

Data Location Città
11 luglio 2026 Bassano Music Park Bassano del Grappa (VI)
7 agosto 2026 Festival di Majano Majano (UD)
27 agosto 2026 Wave Summer Music Palermo
29 agosto 2026 Beat Festival Empoli (FI)
8 settembre 2026 Roma Summer Fest Roma
11 settembre 2026 Fiera del Levante Bari

La scaletta del Summer Tour 2026 di Tony Boy

La scaletta ufficiale del Summer Tour 2026 sarà disponibile dopo il concerto inaugurale dell’11 luglio a Bassano del Grappa. In attesa della prima data, il repertorio dovrebbe riprendere gran parte dello show portato nei palazzetti, con l’aggiunta del nuovo singolo Cuore rotto.

  • Gg
  • Tutti i giorni
  • Leanin’
  • Diretto al top
  • 4X4
  • Solamente per amore
  • Cicatrici
  • Ice
  • Isolato
  • Hot
  • Wet
  • Bank account (con Kevin Mopao)
  • Level Up (cover di Kevin Mopao, con Kevin Mopao)
  • Cerchio
  • Potere (cover di Aira, con Aira)
  • Segnali di fumo
  • Mischiare le carte
  • Medico
  • Swiss
  • Chicchi di caffè
  • Comfort (cover di Slings, con Slings)
  • Il tempo cura
  • Freni inibitori
  • 2000 pensieri
  • A casa (cover di Boro, con Boro)
  • Angeli
  • Oltre
  • Correre (con Frah Quintale)
  • Non mi basta mai (con Frah Quintale)
  • Dentro la mia testa
  • Praise the Lord (cover di MACE)
  • Trauma
  • Shottini di lean
  • Scudo
  • Come mi guardi
  • DEM (cover di Kid Yugi, con Kid Yugi)
  • Sintetico (cover di Kid Yugi, con Kid Yugi)
  • Respiro
  • Oppio
  • Ayahuasca (cover di Simba La Rue)
  • Step
  • Victoria
  • Generazione X

Il Summer Tour 2026 di Tony Boy

Le date estive rappresentano il naturale proseguimento del percorso iniziato con il tour nei palazzetti. Dopo aver registrato il tutto esaurito a Roma, due volte a Milano e a Padova, Tony Boy porterà il nuovo show nei festival italiani, mantenendo al centro i brani di Trauma e inserendo il nuovo singolo Cuore rotto.

Il percorso di Tony Boy

Tony Boy, pseudonimo di Antonio Hueber, è tra i nomi più seguiti della scena urban italiana. Dopo i mixtape della serie Going Hard, ha consolidato il proprio percorso con gli album Umile, Nostalgia (export), Uforia e Trauma, affiancando alla crescita discografica un’evoluzione costante anche dal punto di vista live.

Biglietti e prevendite

I biglietti per il Summer Tour 2026 sono disponibili su TicketOne e nei circuiti di vendita autorizzati.

Foto: Andrea Bianchera

Acquista i biglietti del Summer Tour 2026 di Tony Boy

Biglietti su TicketOne

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