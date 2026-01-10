Top & Flop – Classifica Spotify YouTube settimana 02/2026: Geolier in testa, Kid Yugi irrompe e NKO collassa

La settimana 02/2026 della classifica Spotify YouTube è una di quelle che cambiano l’assetto generale in pochi giorni. L’ingresso simultaneo di più titoli fortissimi ridisegna la parte alta e genera una compressione immediata che si propaga verso il basso, mettendo sotto pressione anche brani che fino a pochi giorni fa sembravano solidi.
La sensazione è quella di una classifica attraversata da onde improvvise: chi non riesce a mantenere una spinta costante viene rapidamente superato, non solo dalle nuove entrate ma anche da titoli già presenti e più stabili. In questo scenario, i movimenti diventano più eloquenti delle posizioni.
Il confronto tra flow e stock diventa centrale: da una parte l’esplosione dell’hype, dall’altra la capacità di restare. E questa settimana il divario tra le due dimensioni è più visibile che mai.
