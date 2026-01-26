Certificazioni FIMI settimana 4: “Tutto è possibile” per Geolier, disco d’oro in una settimana

Certificazioni FIMI settimana 4, lunedì 26 gennaio.

La quarta settimana dell’anno premia Geolier e ne consolida il successo. Il rapper partenopeo è infatti il primo artista ad aver ottenuto, nel 2026, un disco d’oro in appena una settimana. Il suo ultimo progetto discografico, Tutto è possibile, è infatti uscito lo scorso 16 gennaio.

Di seguito le soglie in vigore per l’anno 2026 (invariate rispetto al 2025) per le certificazioni di singoli e album:

Singoli: Oro 50.000 copie / Platino 100.000 copie

Album e EP: Oro 25.000 copie / Platino 50.000 copie

CERTIFICAZIONI FIMI settimana 4 – Singoli internazionali

Questa settimana nessun brano internazionale ha ottenuto una certificazione.

CERTIFICAZIONI FIMI settimana 4 – Album internazionali

Sul fronte album, invece, i Radiohead tornano a brillare con The Bends che, a distanza di trent’anni dalla sua prima pubblicazione (1995), conquista il disco di platino.

Ma non è tutto! Di fatto, questa settimana sono stati certificati disco di platino anche altri due album: Shawn Mendes dell’omonimo cantautore canadese (2018) e Nadie sabe lo que va a pasar mañana di Bad Bunny (2023).

Disco d’oro, invece, per Straight Outta Compton di N.W.A.

