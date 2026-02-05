5 Febbraio 2026
AIRA torna e con Tony Boy racconta la pressione addosso nel singolo “Potere”

Spoiler social, attesa costruita dal pubblico e un banger diretto.

AIRA con Tony Boy per il singolo “Potere”
Potere è il nuovo singolo di AIRA con Tony Boy.

Negli ultimi giorni è sembrato tutto un gioco di riflessi: storie criptiche, spoiler lasciati a metà, dettagli che bastavano ai fan per completare il quadro. Senza confermare nulla, AIRA e Tony Boy hanno lasciato che l’attesa si costruisse da sola.

Ora è ufficiale: Potere è il nuovo singolo di AIRA con Tony Boy, fuori ovunque all’1:00 di venerdì 6 febbraio 2026 per Atlantic Records Italy/Warner Music Italy.

Chi è AIRA

Classe 2004, calabrese, AIRA si è fatto notare nel 2023 con singoli come Down Again. Nel 2025 pubblica l’album All In (12 tracce), un progetto che mette insieme ambizione e vulnerabilità senza inseguire scorciatoie. In estate partecipa al vol. 2 di No Regular Music di Sadturs & Kiid, poi torna con Leggendario, singolo uscito il 7 novembre 2025.

Copertina del singolo “Potere” di AIRA con Tony Boy

AIRA con Tony Boy: cosa aspettarsi da Potere

Potere viene presentata come un banger diretto, costruito su due strofe tese e un ritornello immediato. Il tema è quello della rivalsa e dell’affermazione personale, ma senza trasformare il pezzo in una frase motivazionale: resta una pressione addosso, a cui si risponde con lucidità.

La collaborazione funziona perché le due voci non si pestano i piedi: si rincorrono e si completano, mantenendo il brano compatto dall’inizio alla fine. E, soprattutto, l’incontro non suona come un’operazione “di cartellone”, ma come un linguaggio condiviso: riferimenti simili, stessa urgenza, un modo vicino di usare il rap come racconto generazionale e strumento di identità.

Per AIRA Potere arriva dopo il buon riscontro di Leggendario e apre il 2026 con una direzione più chiara. Non è solo il singolo “con il nome grosso” accanto: è un passaggio che sembra preparare terreno a un progetto più ampio atteso nei prossimi mesi.

 

