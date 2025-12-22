Certificazioni FIMI settimana 51: Olly inarestabile porta a casa due nuove certificazioni

Certificazioni FIMI settimana 51, lunedì 22 dicembre.
L’ultima rilevazione prima delle festività natalizie fotografa un panorama dominato dalle grandi conferme del pop e dell’urban nazionale, con un occhio di riguardo per i grandi cataloghi internazionali che tornano a brillare.
Continua, inarrestabile, l’anno di Olly che con due nuove certificazioni sale ad un totale di 15 dischi di platino, di cui sette per gli album, e 3 dischi d’oro per i singoli nel 2025.
Di seguito le soglie in vigore per l’anno 2025 per le certificazioni di singoli e album:
- Singoli: Oro 50.000 copie / Platino 100.000 copie
- Album e EP: Oro 25.000 copie / Platino 50.000 copie
CERTIFICAZIONI FIMI settimana 51 – Singoli internazionali
Nessun singolo internazionale ottiene nuove certificazioni questa settimana in Italia.
CERTIFICAZIONI FIMI settimana 51 – Album internazionali
Settimana ricca di soddisfazioni per gli album provenienti dall’estero. In primo piano troviamo la superstar globale TAYLOR SWIFT, che con l’album THE TORTURED POETS DEPARTMENT conquista il doppio disco di platino. Ottimo risultato anche per i LINKIN PARK: il loro album FROM ZERO ottiene ufficialmente la certificazione di platino.
Il comparto dei dischi d’oro vede invece un massiccio ritorno di pietre miliari della storia della musica. Raggiungono la soglia delle 25.000 copie gli ABBA con VOULEZ-VOUS, SANTANA con l’iconico ABRAXAS e i THE BEACH BOYS con il capolavoro PET SOUNDS.
A questi si aggiungono i BLACK SABBATH con l’omonimo BLACK SABBATH, i TOTO con TOTO IV, DADDY YANKEE con PRESTIGE e MACHINE GUN KELLY con MAINSTREAM SELLOUT.
Clicca in basso su continua per singoli e album italiani delle Certificazioni FIMI della settimana 51 del 2025.