13 Gennaio 2026
di
All Music Italia
Certificazioni FIMI
13 Gennaio 2026

Certificazioni FIMI settimana 2: Marco Mengoni da record nel pop con il settimo platino per “Materia”

Tra gli artisti certificati anche Tony Boy, Achille Lauro, Cremonini e Carboni.

Certificazioni FIMI di All Music Italia
Certificazioni FIMI – settimana 2 del 2026
Certificazioni FIMI settimana 2, lunedì 12 gennaio.

Seconda settimana dell’anno all’insegna di un traguardo che raramente si vede negli ultimi anni nel pop italiano: l’album Materia di Marco Mengoni, risultato di una trilogia di dischi, raggiunge il settimo disco di platino.

Di seguito le soglie in vigore per l’anno 2026 (invariate rispetto al 2025) per le certificazioni di singoli e album:

  • Singoli: Oro 50.000 copie / Platino 100.000 copie
  • Album e EP: Oro 25.000 copie / Platino 50.000 copie

CERTIFICAZIONI FIMI settimana 2 – Singoli internazionali

Nessuna certificazione per i singoli internazionali questa settimana.

CERTIFICAZIONI FIMI settimana 2 – Album internazionali

Oltre 200.000 copie/unità, e di conseguenza quarto disco di platino, per Evolve degli Imagine Dragons. Disco d’oro per Think later di Tate McRae.

Cliccate in basso su continua per le Certificazioni FIMI settimana 2 relative alla musica italiana.

Continua

