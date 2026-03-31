Dopo aver conquistato 34 dischi di platino, 28 dischi d’oro e oltre 1 miliardo di stream globali, Juli annuncia l’uscita del suo primo album, Solito Cinema, che conterrà tante collaborazioni e vedrà la luce venerdì 24 aprile.

“Solito Cinema racchiude lo stupore di tutto quello che mi è successo negli ultimi anni. Ma è la frase che ripetiamo spesso tra noi amici, perché racchiude il senso di quanto è incredibile la vita che stiamo vivendo”, ha raccontato il producer, autore e musicista a proposito del disco, che uscirà in versione CD, CD autografato e LP pink autografato.

Poi, ha aggiunto: “È un disco nato in maniera molto ingenua. Non avrei mai pensato di farlo. Invece, mi sono trovato a collaborare con tantissimi artisti e quello che ne è uscito è un mix di mondi che ha creato un’unica identità. Un abbinamento naturale tra me e loro, che si è trasformato in un insieme di brani che, a poco a poco, si sono amalgamati in questo progetto”.

JULI: DA “QUELLI COME ME” CON COEZ A “SOLITO CINEMA”

L’album è stato anticipato in radio dal singolo Quelli Come Me, prima collaborazione con Coez, che arriva a due anni di distanza dal successo di Ho Voglia di Te, in trio con Emma e Olly.

Semplice e delicato, il brano è nato in maniera del tutto spontanea chitarra e voce, per poi trasformarsi in un vero e proprio inno generazionale in cui l’ascoltatore può facilmente ritrovarsi: un flusso di pensieri che ci ricorda che il fatto di sentirsi soli può essere annullato dalla presenza, al nostro fianco, della persona giusta.

“Questo è un brano che nasce dopo due giorni di studio – racconta Juli. Dopo averlo scritto, siamo andati a cena con amici e in macchina ce lo siamo goduto al massimo allo stereo.

Tutto il pezzo è un ‘sono come te e tu sei come me‘, in cui il ‘tu’ si riferisce ad un’altra persona ma può anche parlare a se stessi“.

Parole, quelle del producer, a cui si aggiungono quelle di Coez: “Sono andato a trovare Juli in studio qualche mese fa e ci siamo trovati immediatamente in sintonia. Sembra scontato, ma oggi non è facile trovare artisti in fissa per le CANZONI.

Quelli Come Me è nata quasi di getto e mi ha dato subito delle vibes di aria nuova”.