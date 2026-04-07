Le Certificazioni FIMI settimana 14 2026 hanno un numero che vale più di qualsiasi commento: otto dischi di platino. Olly li ha raggiunti con TUTTA VITA, album uscito nell’ottobre 2024 che a un anno e mezzo dall’uscita non accenna a fermarsi. Quattrocentomila unità certificate in un mercato dove la maggior parte dei dischi esaurisce la propria spinta commerciale in poche settimane. Non è un dettaglio.

Tra i singoli italiani, la settimana porta anche il primo platino di questa edizione di Sanremo: Samurai Jay & Vito Salamanca certificano Ossessione. Quattro ori completano il quadro dei singoli, con Artie 5ive, Ernia, Geolier e Marco Mengoni feat. Sayf & Rkomi. Sul fronte internazionale, la settimana 14 è quasi tutta catalogo: il doppio platino di W Sound, Beéle & Ovy On The Drums con “La Plena” nei singoli, e una serie di ori per album che vanno dall’esordio dei The Script del 2008 al “Greatest Hits” di 2Pac, con OneRepublic e J Balvin a rappresentare le uscite più recenti.

Soglie di certificazione FIMI (in vigore nel 2026)

Singoli Oro: 50.000 unità

50.000 unità Singoli Platino: 100.000 unità

100.000 unità Album Oro: 25.000 unità

25.000 unità Album Platino: 50.000 unità

Certificazioni FIMI ‒ Internazionali Singoli

W Sound, Beéle & Ovy On The Drums ‒ La Plena (2 PLATINO)

Certificazioni FIMI ‒ Internazionali Album

OneRepublic ‒ Artificial Paradise (ORO)

‒ Artificial Paradise (ORO) J Balvin ‒ Colores (ORO)

‒ Colores (ORO) The Script ‒ The Script (ORO)

‒ The Script (ORO) 2Pac ‒ Greatest Hits (ORO)

‒ Greatest Hits (ORO) Artisti Vari ‒ Aladdin (O.S.T.) (ORO)

A seguire le certificazioni italiane.