7 Aprile 2026
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7 Aprile 2026

Certificazioni FIMI settimana 14/2026: Olly nell’Olimpo con 8 dischi di platino, bene Renga e la scena urban

Disco di platino per "Ossessione", il brano sanremese di Samurai Jay.

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Olly, protagonista delle certificazioni FIMI della settimana 14 del 2026 con l'ottavo disco di platino per l'album Tutta Vita
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Le Certificazioni FIMI settimana 14 2026 hanno un numero che vale più di qualsiasi commento: otto dischi di platino. Olly li ha raggiunti con TUTTA VITA, album uscito nell’ottobre 2024 che a un anno e mezzo dall’uscita non accenna a fermarsi. Quattrocentomila unità certificate in un mercato dove la maggior parte dei dischi esaurisce la propria spinta commerciale in poche settimane. Non è un dettaglio.

Tra i singoli italiani, la settimana porta anche il primo platino di questa edizione di Sanremo: Samurai Jay & Vito Salamanca certificano Ossessione. Quattro ori completano il quadro dei singoli, con Artie 5ive, Ernia, Geolier e Marco Mengoni feat. Sayf & Rkomi. Sul fronte internazionale, la settimana 14 è quasi tutta catalogo: il doppio platino di W Sound, Beéle & Ovy On The Drums con “La Plena” nei singoli, e una serie di ori per album che vanno dall’esordio dei The Script del 2008 al “Greatest Hits” di 2Pac, con OneRepublic e J Balvin a rappresentare le uscite più recenti.

Soglie di certificazione FIMI (in vigore nel 2026)

  • Singoli Oro: 50.000 unità
  • Singoli Platino: 100.000 unità
  • Album Oro: 25.000 unità
  • Album Platino: 50.000 unità

Certificazioni FIMI ‒ Internazionali Singoli

  • W Sound, Beéle & Ovy On The Drums ‒ La Plena (2 PLATINO)

Certificazioni FIMI ‒ Internazionali Album

  • OneRepublic ‒ Artificial Paradise (ORO)
  • J Balvin ‒ Colores (ORO)
  • The Script ‒ The Script (ORO)
  • 2Pac ‒ Greatest Hits (ORO)
  • Artisti Vari ‒ Aladdin (O.S.T.) (ORO)

A seguire le certificazioni italiane.

Continua

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