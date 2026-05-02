La settimana 18/2026 si muove subito sotto la vetta. Le prime due posizioni restano ferme, ma alle loro spalle cambia l’equilibrio con l’ingresso diretto di Ultimo al terzo posto, unico debutto ad alto impatto della settimana.

I movimenti si concentrano nella zona centrale, dove Tommaso Paradiso guadagna cinque posizioni ed entra in Top 10, mentre diversi brani perdono terreno, tra cui Madame che arretra su più titoli. Sul lungo periodo la vetta resta stabile, mentre il nuovo ingresso di Ultimo si trasferisce subito anche sulla tenuta.

Top & Flop – Classifica settimana 18/2026 (Spotify + YouTube)

La parte alta della classifica resta stabile, con Samurai Jay e Shiva e Geolier fermi nelle prime due posizioni, ma subito dietro cambia l’equilibrio: Ultimo entra direttamente al terzo posto con Questa insensata voglia di te, segnando l’unico ingresso ad alto impatto della settimana.

I movimenti si concentrano nella zona centrale, dove Tommaso Paradiso guadagna cinque posizioni e firma la salita più ampia, mentre diversi brani perdono terreno, tra cui Madame e Ditonellapiaga. Sul lungo periodo, la vetta resta invariata e l’ingresso di Ultimo si trasferisce subito anche sulla tenuta, mentre alcune uscite recenti non mostrano ancora lo stesso consolidamento.

La classifica della settimana

Legenda simboli:

= stabile

↑ in salita

↓ in discesa

🌟 nuova entrata

Ossessione – Samurai Jay (=) Bad Bad Bad – Shiva, Geolier (=) Questa insensata voglia di te – Ultimo (🌟) Tu mi piaci tanto – Sayf (↓1) La testa gira – Fred De Palma, Emis Killa e Anitta (↓1) Via dei Mille – Dipinto, Fresh Beatz (↓1) 2 GIORNI DI FILA (feat. Sfera Ebbasta, ANNA) – Geolier, Sfera Ebbasta, ANNA (=) VOLEVO CAPIRE CON MARRACASH – Madame, Marracash (↓2) I romantici – Tommaso Paradiso (↑5) AMOR – Achille Lauro (↓1) Per sempre sì – Sal Da Vinci (↓3) Labirinto – Luchè (↓2) Questa domenica – Olly (↓2) Stupida sfortuna – Fulminacci (↓2) Al mio paese – Serena Brancale feat. Levante & Delia (↑2) Poesie clandestine – LDA, Aka 7even (↓1) Che fastidio! – Ditonellapiaga (↓4) Male necessario – Fedez, Marco Masini (=) Italia Starter Pack – J-AX (=) NEON – Sfera Ebbasta, Shiva (↑3)

Top & Flop della settimana

TOP – Tommaso Paradiso sale di 5 posizioni

I romantici guadagna cinque posizioni ed entra in Top 10, firmando la crescita più ampia della settimana. Il movimento arriva nei giorni in cui si è chiusa la prima parte del tour nei palasport, con le ultime date tra Firenze e Napoli. Il calendario completo è disponibile qui.

FLOP – Madame perde terreno su più brani

Settimana in calo su più fronti: OK perde 11 posizioni, Rosso come il fango scende di 8 e VOLEVO CAPIRE CON MARRACASH perde due posizioni uscendo dalla Top 5. Un arretramento che coinvolge più brani contemporaneamente.

Radar settimana successiva

La settimana 19/2026 sarà utile per capire se l’ingresso di Ultimo porterà pressione sulla vetta e se la salita di Tommaso Paradiso troverà continuità.

Tra le nuove uscite i primi segnali arrivano da Vegas Jones, che parte davanti a tutti con TXT, seguito da Francesca Michielin con Una donna non può. Nelle prime posizioni si affacciano anche diversi nomi usciti da Amici, con più brani già presenti nelle fasi iniziali della rilevazione.

Come funziona la classifica?

La classifica Top & Flop di All Music Italia si basa su un sistema proprietario che combina i dati di streaming delle principali piattaforme digitali.

Il peso è così distribuito:

Spotify: 75%

YouTube: 25%

La classifica fotografa la dinamica settimanale reale, mentre la tenuta nel tempo viene utilizzata come elemento di supporto nell’analisi.

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