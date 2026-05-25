J-AX è in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano Italia Starter Pack.

In questa scheda trovi significato della canzone, testo (quando disponibile), autori, editori, dettagli sul duetto della serata cover, eventuale album in uscita e informazioni sul tour.

Di cosa parla Italia Starter Pack – il significato della canzone

Nel brano Italia Starter Pack, J-AX costruisce una lista di “istruzioni per l’uso” del Paese: furbizie quotidiane, compromessi, piccole illegalità normalizzate, cinismo e rassegnazione (“mollare tutto a metà”).

Il ritornello da “brutta canzone” è volutamente pop e ripetitivo: serve a rendere memorabile un discorso che, sotto l’ironia, parla di sopravvivenza e adattamento.

Tra canti da stadio, password condivise e proteste “solo per la pizza con l’ananas”, il pezzo mette a fuoco un’identità collettiva fatta di contraddizioni: critica e affetto convivono, come in un autoritratto senza filtri.

Testo di “Italia Starter Pack” – J-AX

Di seguito il testo del brano presentato da J-AX al Festival di Sanremo 2026.

Dice sempre il vecchio del quartiere, con molti più anni dei denti che ha

Sto paese lo capisci da un cantiere, cinque dicono che fare, uno solo che lo fa…

Meglio essere fuori che finire dentro, tutti hanno qualcosa da nascondere…

Santi in Paradiso non ce n’è al momento, più che avere fede, meglio un complice…

Condividi la password, che facciamo a metà il wi-fi

Canta un coro da stadio, così sanno chi sei, dovunque vai…

Serve una brutta canzone che fa… pa pa parappa

Mollare tutto a metà

Qui per campare serve, u n po’ di culo sempre

È vietato ma fa niente, ti passo la canna del gas…

Italia starter pack

Dice l’uomo che mi fa la benza, che chi guida non deve avere pietà

Sto paese è come con la precedenza, e solo di chi se la prende, non è mai di chi ce l’ha..

Eh … Meno cose sai, più sarai contento, facciamoci una botta di felicità

Qui non si protesta per lo stipendio, solo per la pizza con l’ananas…

Per pagare c’è tempo, tanto i debiti già ce l’hai

Goditi sto momento, che quando vai mica lo sai…

Serve una brutta canzone che fa… pa pa parappa

Mollare tutto a metà

Qui per campare serve, un po’ di culo sempre

E vietato m a fa niente, ti passo la canna del gas…

Italia starter pack

E ci dicono che siamo disonesti, furbetti, tutti dei gran figli di mammà

Di leggi sbagliate e di caffè corretti, ma abbiamo pure dei difetti

Eh i n effetti…

Serve una brutta canzone che fa… pa pa parappa

Mollare tutto a metà

Qui per campare serve, un po’ di culo sempre

È vietato ma fa niente, ti passo la canna del gas…

Italia starter pack

“Italia Starter Pack” certificato oro

Italia Starter Pack di J-AX è stato certificato disco d’oro nella settimana 21 del 2026.

Il brano, presentato al Festival di Sanremo 2026, ha ottenuto la certificazione FIMI/GfK dopo l’uscita avvenuta il 25 febbraio 2026 per Columbia, distribuzione SME.

Autori ed editori di “Italia Starter Pack”

Autori: J-AX, Andrea Bonomo, Lorenzo Buso

Compositori: J-AX, Andrea Bonomo, Lorenzo Buso

Editori: THAMSANQA SRL / BUSO LORENZO / WILLY L’ORBO / CURCI EDIZIONI S R L / STAR SRL ED MUS / ALMA

Produzione: Edlin, Renzo Stone

Quante volte J-AX ha partecipato a Sanremo?

Quella del Sanremo 2026 è la seconda partecipazione al Festival per J-AX, dopo l’esperienza con Articolo 31.

2023 – Un bel viaggio – 16° – BIG ( Articolo 31 )

– 16° – BIG ( ) 2026 – Italia Starter Pack – BIG

Il duetto di J-AX nella serata cover

Nella serata delle cover di Sanremo 2026, J-AX si esibirà con la Ligera County Fam (composta da Cochi Ponzoni, Paolo Rossi, Ale e Franz e Paolo Jannacci) sulle note di E la vita, la vita di Cochi e Renato.

La canzone originale è un inno leggero e disincantato: la vita come cosa che passa, che si osserva con ironia e un pizzico di malinconia. Un classico che funziona proprio perché riesce a sembrare semplice mentre racconta molto.

La pagella dopo il pre-ascolto della stampa

Voto di Alvise Salerno per AMI: 6/10

Media voto della stampa: 6,31

Quando canta J-AX a Sanremo 2026?

Al momento i giorni di esibizione per la seconda e la terza serata non sono stati svelati. Di sicuro l’artista si esibirà martedì 24, venerdì 27 e sabato 28 febbraio.

Articolo aggiornato dopo la certificazione oro di Italia Starter Pack.