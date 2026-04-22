I Nu Genea tornano con il nuovo album People of the Moon, in uscita venerdì 1 maggio 2026 su tutte le piattaforme digitali e nei negozi fisici per NG Records. Il disco arriva a tre anni di distanza dal successo internazionale di Bar Mediterraneo e vede il duo partenopeo espandere ulteriormente i propri confini sonori, mescolando napoletano, arabo, inglese, spagnolo e portoghese. Ad anticipare l’uscita, il singolo Sciallà, pubblicato nell’estate 2025.

Tom Misch e le collaborazioni di “People of the Moon”

Il nuovo progetto di Massimo Di Lena e Lucio Aquilina esplora una dimensione interiore e universale, superando i riferimenti puramente geografici dei lavori precedenti. Le tracce raccontano ansie e aspirazioni umane attraverso un intreccio di lingue e culture diverse. Il disco si avvale di diverse collaborazioni internazionali: spicca il nome del cantautore e chitarrista inglese Tom Misch, affiancato dalle suggestioni andaluse di María José Llergo, dall’energia di Fabiana Martone e dalle voci di Celinatique e Gabriel Prado.

Nu Genea tour europeo 2026: tutte le date

A supporto dell’uscita discografica, i Nu Genea affronteranno un lungo tour europeo a partire dal mese di maggio. Il duo si esibirà in alcuni dei principali festival continentali, dall’Italia alla Spagna, fino ai paesi scandinavi e al Regno Unito.

Ecco il calendario completo dei concerti annunciati: