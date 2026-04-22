I Nu Genea tornano con il nuovo album People of the Moon, in uscita venerdì 1 maggio 2026 su tutte le piattaforme digitali e nei negozi fisici per NG Records. Il disco arriva a tre anni di distanza dal successo internazionale di Bar Mediterraneo e vede il duo partenopeo espandere ulteriormente i propri confini sonori, mescolando napoletano, arabo, inglese, spagnolo e portoghese. Ad anticipare l’uscita, il singolo Sciallà, pubblicato nell’estate 2025.
Tom Misch e le collaborazioni di “People of the Moon”
Il nuovo progetto di Massimo Di Lena e Lucio Aquilina esplora una dimensione interiore e universale, superando i riferimenti puramente geografici dei lavori precedenti. Le tracce raccontano ansie e aspirazioni umane attraverso un intreccio di lingue e culture diverse. Il disco si avvale di diverse collaborazioni internazionali: spicca il nome del cantautore e chitarrista inglese Tom Misch, affiancato dalle suggestioni andaluse di María José Llergo, dall’energia di Fabiana Martone e dalle voci di Celinatique e Gabriel Prado.
Nu Genea tour europeo 2026: tutte le date
A supporto dell’uscita discografica, i Nu Genea affronteranno un lungo tour europeo a partire dal mese di maggio. Il duo si esibirà in alcuni dei principali festival continentali, dall’Italia alla Spagna, fino ai paesi scandinavi e al Regno Unito.
Ecco il calendario completo dei concerti annunciati:
- 23 maggio 2026 – Milano (IT) @ MI AMI
- 29 maggio 2026 – Roma (IT) @ Spring Attitude
- 30 maggio 2026 – Firenze (IT) @ Cavea del Teatro del Maggio
- 4 giugno 2026 – Dhërmi (AL) @ Kala
- 1 luglio 2026 – Bologna (IT) @ Sequoie Music Park
- 3 luglio 2026 – Barcellona (ES) @ Vida Festival
- 11 luglio 2026 – Bilbao (ES) @ Bilbao BBK Live
- 12 luglio 2026 – Madrid (ES) @ Noches del Botánico
- 23 luglio 2026 – Sassari (IT) @ Abbabula
- 25 luglio 2026 – Bagheria (IT) @ Piccolo Parco Urbano
- 29 luglio 2026 – Pula (HR) @ Small Roman Theatre
- 31 luglio 2026 – Divčibare (RS) @ MMF
- 7 agosto 2026 – Buftea (RO) @ Summer Well
- 9 agosto 2026 – Katowice (PL) @ OFF Festival
- 14 agosto 2026 – Göteborg (SE) @ Way Out West
- 15 agosto 2026 – Helsinki (FI) @ Flow Festival
- 21 agosto 2026 – Biddinghuizen (NL) @ Lowlands
- 22 agosto 2026 – Hasselt (BE) @ Pukkelpop
- 19 settembre 2026 – Londra (UK) @ Roundhouse