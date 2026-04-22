22 Aprile 2026
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22 Aprile 2026

Nu Genea, il nuovo album “People of the Moon” svela collaborazioni con Tom Misch e un lungo tour europeo

Nel progetto lingue diverse e le voci di María José Llergo e Fabiana Martone.

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People of the Moon dei Nu Genea, con un grande cerchio e una falce di luna gialla su sfondo pesca
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I Nu Genea tornano con il nuovo album People of the Moon, in uscita venerdì 1 maggio 2026 su tutte le piattaforme digitali e nei negozi fisici per NG Records. Il disco arriva a tre anni di distanza dal successo internazionale di Bar Mediterraneo e vede il duo partenopeo espandere ulteriormente i propri confini sonori, mescolando napoletano, arabo, inglese, spagnolo e portoghese. Ad anticipare l’uscita, il singolo Sciallà, pubblicato nell’estate 2025.

Tom Misch e le collaborazioni di “People of the Moon”

Il nuovo progetto di Massimo Di Lena e Lucio Aquilina esplora una dimensione interiore e universale, superando i riferimenti puramente geografici dei lavori precedenti. Le tracce raccontano ansie e aspirazioni umane attraverso un intreccio di lingue e culture diverse. Il disco si avvale di diverse collaborazioni internazionali: spicca il nome del cantautore e chitarrista inglese Tom Misch, affiancato dalle suggestioni andaluse di María José Llergo, dall’energia di Fabiana Martone e dalle voci di Celinatique e Gabriel Prado.

Copertina dell'album People of the Moon dei Nu Genea, con un grande cerchio e una falce di luna gialla su sfondo pesca

Nu Genea tour europeo 2026: tutte le date

A supporto dell’uscita discografica, i Nu Genea affronteranno un lungo tour europeo a partire dal mese di maggio. Il duo si esibirà in alcuni dei principali festival continentali, dall’Italia alla Spagna, fino ai paesi scandinavi e al Regno Unito.

Ecco il calendario completo dei concerti annunciati:

  • 23 maggio 2026 – Milano (IT) @ MI AMI
  • 29 maggio 2026 – Roma (IT) @ Spring Attitude
  • 30 maggio 2026 – Firenze (IT) @ Cavea del Teatro del Maggio
  • 4 giugno 2026 – Dhërmi (AL) @ Kala
  • 1 luglio 2026 – Bologna (IT) @ Sequoie Music Park
  • 3 luglio 2026 – Barcellona (ES) @ Vida Festival
  • 11 luglio 2026 – Bilbao (ES) @ Bilbao BBK Live
  • 12 luglio 2026 – Madrid (ES) @ Noches del Botánico
  • 23 luglio 2026 – Sassari (IT) @ Abbabula
  • 25 luglio 2026 – Bagheria (IT) @ Piccolo Parco Urbano
  • 29 luglio 2026 – Pula (HR) @ Small Roman Theatre
  • 31 luglio 2026 – Divčibare (RS) @ MMF
  • 7 agosto 2026 – Buftea (RO) @ Summer Well
  • 9 agosto 2026 – Katowice (PL) @ OFF Festival
  • 14 agosto 2026 – Göteborg (SE) @ Way Out West
  • 15 agosto 2026 – Helsinki (FI) @ Flow Festival
  • 21 agosto 2026 – Biddinghuizen (NL) @ Lowlands
  • 22 agosto 2026 – Hasselt (BE) @ Pukkelpop
  • 19 settembre 2026 – Londra (UK) @ Roundhouse

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