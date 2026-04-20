L’Uno Maggio Taranto Libero e Pensante torna al Parco Massimo Battista – Parco Archeologico delle Mura Greche con la sua tredicesima edizione. Il tema scelto per il 2026 è “Restiamo umani”: un monito che attraversa tutta la scaletta, dalla musica agli interventi della società civile, e che quest’anno porta a Taranto nomi come Brunori Sas, Subsonica, Gemitaiz, Giorgio Poi e Margherita Vicario. La direzione artistica è affidata ad Antonio Diodato, Roy Paci, alla giornalista Valentina Petrini e a Michele Riondino.

La line-up completa del 1° maggio 2026

Sul palco di Taranto si alternano generazioni e linguaggi diversi. Oltre ai nomi già annunciati, si aggiungono Brunori Sas e i Subsonica. Il cast musicale completo:

Brunori Sas

Subsonica

Gemitaiz

Giorgio Poi

Margherita Vicario

Marco Castello

SI!BOOM!VOILÁ! (collettivo formato da N.A.I.P , Giulio Ragno Favero , Roberta Sammarelli , Giulia Formica e Davide La Sala )

(collettivo formato da , , , e ) Canta Fino a Dieci

Rossana De Pace

Catu Diosis

Cigno

Don Ciccio

Fido Guido

Mama Marjas

Madkid con Moddi

con Rekkiabilly

Le voci della società civile: Barghouti per la prima volta in Italia

Il palco di Taranto non è mai solo musica. Quest’anno per la prima volta in Italia sale sul palco Omar Barghouti, co-fondatore del movimento BDS. Con lui Francesca Albanese, relatrice speciale ONU sulla situazione dei diritti umani nel territorio palestinese occupato, e Tomaso Montanari, storico dell’arte e rettore dell’Università per stranieri di Siena.

Tra le presenze più attese Maria Teresa Daprile, vedova dell’operaio Ilva Claudio Salamida, morto dentro la fabbrica il 12 gennaio scorso, accompagnata dall’avvocata Ornella Tripaldi. Sul tema salute e inquinamento interviene il dottor Valerio Cecinati, fondatore del reparto di Oncoematologia Pediatrica al SS. Annunziata di Taranto.

Le voci della società civile:

Francesca Albanese – relatrice speciale ONU

– relatrice speciale ONU Omar Barghouti – co-fondatore BDS (prima volta in Italia)

– co-fondatore BDS (prima volta in Italia) Tomaso Montanari – storico dell’arte, rettore Università per stranieri di Siena

– storico dell’arte, rettore Università per stranieri di Siena Maria Teresa Daprile – vedova dell’operaio Ilva Claudio Salamida, con l’avvocata Ornella Tripaldi

– vedova dell’operaio Ilva Claudio Salamida, con l’avvocata Valerio Cecinati – fondatore Oncoematologia Pediatrica SS. Annunziata di Taranto

– fondatore Oncoematologia Pediatrica SS. Annunziata di Taranto Amnesty International Italia

Emergency

No TAV

ReCommon

Rete No RWM Sardegna

Sadra Valizadeh – art researcher e documentarista iraniana

– art researcher e documentarista iraniana Parisa Nazari – attivista del movimento Donna, vita e libertà

– attivista del movimento Donna, vita e libertà Eliana Aponte – fotoreporter Reuters (Cuba)

– fotoreporter Reuters (Cuba) Paolo Tangari – fotoreporter indipendente

– fotoreporter indipendente Lince – Campagna “Lince-Occhi sugli abusi” con il manifesto di Zerocalcare

La conduzione e la tavola rotonda

Alla conduzione Andrea Rivera, Martina Martorano (conduttrice di SAFARI su Rai Radio2 e consulente musicale di Propaganda Live), Serena Tarabini e, new entry di quest’anno, la giornalista Maria Cristina Fraddosio, che curerà alcuni degli interventi politici in scaletta. Prima del concerto, tavola rotonda moderata da Fraddosio: Riccardo Noury presenterà il rapporto annuale di Amnesty International. Per la prima volta a Taranto anche i filosofi Maura Gancitano e Andrea Colamedici, fondatori di Tlon, con una maratona social dal backstage.

Come sostenere l’Uno Maggio Taranto 2026

L’evento è completamente autofinanziato. La raccolta fondi è attiva su Kickstarter. Tra i main sponsor: CAB – Centro Assistenza Bollette, Banca Etica, Climatar e Dental Pro. L’evento è realizzato in collaborazione con SIAE.