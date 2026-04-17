Testo e significato di Come stai?, il nuovo singolo di Madame, in uscita il 17 aprile 2026 per Sugar Music. Il brano è la seconda traccia dell’album Disincanto, prodotto da Bias e Lester Nowhere e scritto da Madame insieme agli stessi produttori. È il pezzo che apre il disco all’industria musicale, senza filtri e senza metafore di comodo.

Madame – Come stai? : il significato del brano

Come stai? è un brano in due movimenti. Il primo è un attacco diretto al sistema musicale italiano: “I ricatti della radio per i festival / Che non ti passano se non passi alla festa loro / Le ladrate dei producer che fan cresta su / Del lavoro che fanno altri al posto loro”. Nomi non ce ne sono, ma i meccanismi sono riconoscibili per chiunque lavori nel settore. La pratica per cui le radio garantiscono la rotazione solo in cambio della partecipazione gratuita agli eventi estivi è una delle più discusse e meno documentate del mercato discografico italiano. Madame la mette in un verso.

Il secondo movimento è autobiografico e più doloroso. Madame smonta l’immagine della popstar di successo con una confessione diretta: “In due anni non ho partorito un pezzo, sai / Sono stata in un ricovero per settimane / E non mi alzo se non con gli psicofarmaci”. Rifiuta il ruolo di modello positivo e rivendica il diritto a una vita normale, con un compagno, un cane e un ritmo più lento. “Non sono un bell’esempio a cui affezionarsi”, canta, e non lo dice per autocommiserazione: lo dice per togliersi di dosso un’aspettativa che non ha mai accettato.

Il ritornello è un mantra: “Come stai?” ripetuto otto volte, la domanda che nessuno fa davvero a chi sta sotto i riflettori. Il pre-ritornello e l’outro costruiscono il manifesto dell’intero album: “Madame non è solo intrattenimento”. Produttori del brano: Bias e Lester Nowhere. Autori: Madame, Bias, Lester Nowhere.

Il testo di Come stai?

Come st–

Non lo so

Non ti preoccupare

Come st–

I ricatti della radio per i festival

Che non ti passano se non passi alla festa loro

Le ladrate dei producer che fan cresta su

Del lavoro che fanno altri al posto loro

Più l’anticipo fa gola, più fa debito

Più la fama vi fa gola, più la evito

Da bambina volevo essere qualcuno

Ma qualcuno che non sono non ha proprio senso esserlo

Se c’è gente più famosa di me meglio per loro

Il successo non mi piace, far succedere lo adoro

Chi parla ma non sa non ha il diritto di parola

La libertà finisce quando inizian le cazzate

Volare è bello se sai che da lì non cadi

Fidarsi è bello se impari a lasciare andare

La gente è brava soltanto se ha da mangiare

La gente brava, è un occhio del Sahara

Sì, per quanto è rara

Madame non è solo intrattenimento

Madame non è solo intrattenimento

Madame fa riflettere quando senti

Madame non ti vede, ti guarda dentro

Madame ha salvato una ragazzina

Madame ha salvato una ragazzina

Ora puoi chiudere gli occhi

E sentire una voce

Sentire una voce che fa

Come stai?

Come stai?

Come stai?

Come stai?

Come stai?

Come stai?

Come stai?

Come stai?

Vuoi sapere come ho sfruttato il successo io?

Vuoi vedere com’è la mia vita adesso, ho

Tutte cose che non credo ti interessino

Un compagno, un cane, una vita più lenta e no

In due anni non ho partorito un pezzo, sai

Sono stata in un ricovero per settimane

E non mi alzo se non con gli psicofarmaci

No, non sono un bell’esempio a cui affezionarsi

Sono una banale storia vittimistica

Sono un bug millenario masochista, ma

È più facile accettare una sconfitta di una

Vittoriosa fine che non mi soddisfa, in fondo

Ma sicuro io non rubo e non invidio, no

Non mi rifaccio le tette e neanche il viso, ho

Solo accettato a fatica il mio destino e

Tutti vogliono quello a cui non arrivano, eh

Madame non è solo intrattenimento

Madame non è solo intrattenimento

Madame dice tutto quello che pensa

Madame se fa schifo lo deve ammettere

Madame ha salvato più di una vita

Madame non si maschera dietro un filtro

Ora puoi chiudere gli occhi e sentire una voce

Sentire una voce che fa

Come stai?

Come stai?

(Come stai?)

Come stai?

Come stai?

(Come stai?)

Come stai?

Come stai?

(Come stai?)

Come stai?

Come stai?

(Come stai?)

Per me non è solo intrattenimento

Per me non è solo intrattenimento

Per voi non ho solo intrattenimento

Disincanto non è intrattenimento

Non è solo intrattenimento