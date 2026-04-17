Testo e significato di Come stai?, il nuovo singolo di Madame, in uscita il 17 aprile 2026 per Sugar Music. Il brano è la seconda traccia dell’album Disincanto, prodotto da Bias e Lester Nowhere e scritto da Madame insieme agli stessi produttori. È il pezzo che apre il disco all’industria musicale, senza filtri e senza metafore di comodo.
Madame – Come stai?: il significato del brano
Come stai? è un brano in due movimenti. Il primo è un attacco diretto al sistema musicale italiano: “I ricatti della radio per i festival / Che non ti passano se non passi alla festa loro / Le ladrate dei producer che fan cresta su / Del lavoro che fanno altri al posto loro”. Nomi non ce ne sono, ma i meccanismi sono riconoscibili per chiunque lavori nel settore. La pratica per cui le radio garantiscono la rotazione solo in cambio della partecipazione gratuita agli eventi estivi è una delle più discusse e meno documentate del mercato discografico italiano. Madame la mette in un verso.
Il secondo movimento è autobiografico e più doloroso. Madame smonta l’immagine della popstar di successo con una confessione diretta: “In due anni non ho partorito un pezzo, sai / Sono stata in un ricovero per settimane / E non mi alzo se non con gli psicofarmaci”. Rifiuta il ruolo di modello positivo e rivendica il diritto a una vita normale, con un compagno, un cane e un ritmo più lento. “Non sono un bell’esempio a cui affezionarsi”, canta, e non lo dice per autocommiserazione: lo dice per togliersi di dosso un’aspettativa che non ha mai accettato.
Il ritornello è un mantra: “Come stai?” ripetuto otto volte, la domanda che nessuno fa davvero a chi sta sotto i riflettori. Il pre-ritornello e l’outro costruiscono il manifesto dell’intero album: “Madame non è solo intrattenimento”. Produttori del brano: Bias e Lester Nowhere. Autori: Madame, Bias, Lester Nowhere.
Il testo di Come stai?
Come st–
Non lo so
Non ti preoccupare
Come st–
I ricatti della radio per i festival
Che non ti passano se non passi alla festa loro
Le ladrate dei producer che fan cresta su
Del lavoro che fanno altri al posto loro
Più l’anticipo fa gola, più fa debito
Più la fama vi fa gola, più la evito
Da bambina volevo essere qualcuno
Ma qualcuno che non sono non ha proprio senso esserlo
Se c’è gente più famosa di me meglio per loro
Il successo non mi piace, far succedere lo adoro
Chi parla ma non sa non ha il diritto di parola
La libertà finisce quando inizian le cazzate
Volare è bello se sai che da lì non cadi
Fidarsi è bello se impari a lasciare andare
La gente è brava soltanto se ha da mangiare
La gente brava, è un occhio del Sahara
Sì, per quanto è rara
Madame non è solo intrattenimento
Madame non è solo intrattenimento
Madame fa riflettere quando senti
Madame non ti vede, ti guarda dentro
Madame ha salvato una ragazzina
Madame ha salvato una ragazzina
Ora puoi chiudere gli occhi
E sentire una voce
Sentire una voce che fa
Come stai?
Come stai?
Come stai?
Come stai?
Come stai?
Come stai?
Come stai?
Come stai?
Vuoi sapere come ho sfruttato il successo io?
Vuoi vedere com’è la mia vita adesso, ho
Tutte cose che non credo ti interessino
Un compagno, un cane, una vita più lenta e no
In due anni non ho partorito un pezzo, sai
Sono stata in un ricovero per settimane
E non mi alzo se non con gli psicofarmaci
No, non sono un bell’esempio a cui affezionarsi
Sono una banale storia vittimistica
Sono un bug millenario masochista, ma
È più facile accettare una sconfitta di una
Vittoriosa fine che non mi soddisfa, in fondo
Ma sicuro io non rubo e non invidio, no
Non mi rifaccio le tette e neanche il viso, ho
Solo accettato a fatica il mio destino e
Tutti vogliono quello a cui non arrivano, eh
Madame non è solo intrattenimento
Madame non è solo intrattenimento
Madame dice tutto quello che pensa
Madame se fa schifo lo deve ammettere
Madame ha salvato più di una vita
Madame non si maschera dietro un filtro
Ora puoi chiudere gli occhi e sentire una voce
Sentire una voce che fa
Come stai?
Come stai?
(Come stai?)
Come stai?
Come stai?
(Come stai?)
Come stai?
Come stai?
(Come stai?)
Come stai?
Come stai?
(Come stai?)
Per me non è solo intrattenimento
Per me non è solo intrattenimento
Per voi non ho solo intrattenimento
Disincanto non è intrattenimento
Non è solo intrattenimento
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