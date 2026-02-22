22 Febbraio 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Tour
22 Febbraio 2026

LA NIÑA torna live con il FURÈSTA ITA TOUR 2026 nei festival italiani

Il calendario completo dei concerti estivi 2026 tra festival e venue italiane

Tour di Oriana Meo
LA NIÑA FURÈSTA ITA TOUR 2026 date e biglietti
Dopo il tour europeo e italiano e il riconoscimento della Targa Tenco 2025 per il “Miglior Album in Dialetto”, LA NIÑA torna dal vivo con il calendario del FURÈSTA ITA TOUR 2026. Di seguito tutte le date in programma nei festival e nelle venue italiane.

FURÈSTA ITA TOUR 2026 – Date concerti in Italia

  • 22 maggio 2026 – MI AMI Festival – Milano
  • maggio 2026 – Venue TBA – Rovereto (TN)
  • 16 giugno 2026 – Sherwood Festival – Padova
  • 26 giugno 2026 – Flowers Festival – Collegno (TO)
  • 28 giugno 2026 – acieloaperto Festival – Cesena
  • 16 luglio 2026 – Villa Bellini – Catania
  • 28 luglio 2026 – Cavea Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – Roma
  • 12 agosto 2026 – Locus Festival – Locorotondo (BA)
  • 13 agosto 2026 – Color Fest – Lamezia Terme (CZ)
  • 18 settembre 2026 – Teatro Grande – Pompei (NA)
  • 19 settembre 2026 – Teatro Grande – Pompei (NA)

