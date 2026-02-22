LA NIÑA torna live con il FURÈSTA ITA TOUR 2026 nei festival italiani

Dopo il tour europeo e italiano e il riconoscimento della Targa Tenco 2025 per il “Miglior Album in Dialetto”, LA NIÑA torna dal vivo con il calendario del FURÈSTA ITA TOUR 2026. Di seguito tutte le date in programma nei festival e nelle venue italiane.

FURÈSTA ITA TOUR 2026 – Date concerti in Italia

22 maggio 2026 – MI AMI Festival – Milano

maggio 2026 – Venue TBA – Rovereto (TN)

16 giugno 2026 – Sherwood Festival – Padova

26 giugno 2026 – Flowers Festival – Collegno (TO)

28 giugno 2026 – acieloaperto Festival – Cesena

16 luglio 2026 – Villa Bellini – Catania

28 luglio 2026 – Cavea Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – Roma

12 agosto 2026 – Locus Festival – Locorotondo (BA)

13 agosto 2026 – Color Fest – Lamezia Terme (CZ)

18 settembre 2026 – Teatro Grande – Pompei (NA)

19 settembre 2026 – Teatro Grande – Pompei (NA)

