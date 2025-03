Nuove uscite musicali italiane del 21 marzo 2025: da Gaia a Villabanks

Nuove uscite musicali italiane. Scopriamo nel nostro appuntamento settimanale cosa la musica italiana ci offre come album in uscita nella settimana del 21 marzo 2025.

Tra gli artisti Sanremo 2025 questa settimana è il turno di Gaia che pubblica il suo terzo progetto discografico. Grande attesa anche per il ritorno di Villabanks e degli Eugenio in Via di Gioia.

Qui, nel nostro New Music Friday, trovate invece i singoli in uscita questa settimana.

