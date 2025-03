LA NIÑA torna con l’album “FURÈSTA”, un viaggio tra Napoli e il mondo

LA NIÑA torna con un nuovo progetto discografico. FURÈSTA, disco che è stato anticipato da diversi singoli che hanno ottenuto ottimi riscontri da parte della critica e delle piattaforme di streaming digitali-

LA NIÑA, nome d’arte di Carola Moccia, è una delle voci più particolari e innovative della scena attuale. Cantautrice, musicista e performer, ha portato la sua Napoli nel futuro, mescolando radici e innovazione, dal canto alla scrittura, dal teatro al cinema.

Dopo aver calcato il palco di Sanremo 2024 nella serata dei duetti al fianco di BigMama, Gaia e Sissi sulle note di Lady Marmalade, è pronta a pubblicare un disco che affonda le sue radici nella tradizione popolare partenopea, con uno sguardo rivolto all’orizzonte.

FURÈSTA: il nuovo album di LA NIÑA

L’album, in uscita venerdì 21 marzo per BMG, è stato anticipato dai singoli GUAPPARÌA, MAMMAMA’ – Live session at Auditorium 900 e FIGLIA D’‘A TEMPESTA, FURÈSTA è un lavoro corale che attinge a sonorità della musica napoletana mescolandole con nuove influenze. Dieci tracce, tra cui due speciali collaborazioni con la cantante, compositrice e produttrice KUKII e con il poliedrico artista egiziano Abdullah Miniawy.

Nel disco, LA NIÑA mette da parte l’espressione individuale per dare spazio alla musica come linguaggio universale, raccontando attraverso il suono la sua città e le sue trasformazioni. Un progetto nato dall’esigenza di conservare l’anima di Napoli, rispondendo con amore e autenticità alle sfide che ne stanno modificando l’identità.

la niÑa nuovo album, la TRACKLIST – FURÈSTA

Guapparìa ‘O ballo d’ ‘e ‘mpennate Ahi! Oinè Tremm’ (feat. KUKII) Chiena ‘e scippe Mammama’ Figlia d’’a Tempesta Sanghe (feat. Abdullah Miniawy) Pica Pica

Instore e presentazioni live

Per presentare il disco, LA NIÑA terrà sei speciali incontri con i fan:

19 marzo – Milano @ Circolo Filologico – ore 18:00 (**posti esauriti**)

20 marzo – Bologna @ Semm Music – ore 18:30

23 marzo – Napoli @ Museo Madre – ore 18:00 (**posti esauriti**)

26 marzo – Roma @ Officina Pasolini – ore 21:00 (**posti esauriti**)

27 marzo – Salerno @ Disclan – ore 18:30

29 marzo – Siracusa @ Chiodo – ore 18:00

Inoltre, LA NIÑA è pronta a tornare in tour nei prossimi mesi. Ulteriori dettagli verranno annunciati nelle prossime settimane.

FOTO ARTICOLO di Gesualdo Lanza