LA NIÑA celebra i funerali di una città splendida ma trasfigurata nel nuovo singolo GUAPPARÌA

LA NIÑA, GUAPPARÌA: significato del testo del nuovo singolo

A due anni di distanza dall’ultima release, LA NIÑA torna con un nuovo singolo, GUAPPARÌA (BMG), che affonda le proprie radici nella tradizione della musica napoletana, offrendo una visione che mescola heritage e innovazione, senza però perdere il legame profondo con la cultura e l’identità di Napoli.

Ad accompagnarne l’uscita, su YouTube è già disponibile un videoclip, scritto e diretto da Alfredo Maddaluno e LA NIÑA stessa, che celebra i funerali di una città splendida ma trasfigurata dalla fascinazione per il crimine e dalla perdita della sua vera essenza.

LA NIÑA, “GUAPPARÌA”: significato del brano

Con al proprio fianco l’autore, produttore e polistrumentista Alfredo Maddaluno, con questo brano LA NIÑA – al secolo Carola Moccia – svela il primo tassello di un percorso musicale che, partendo dall’essenza della città di Napoli, prova a rispondere con amore e autenticità ai processi che oggi la consumano, impoverendone la terra, la cultura e l’immagine.

GUAPPARÌA utilizza infatti la musica come strumento per indagare e riflettere sulla realtà, esplorando le contraddizioni di un sistema che da un lato ostenta fede e tradizioni (Tien’ ‘e sant’, crire ‘a Ddio ma nun chiagne pe’ chi more) e dall’altro alimenta una narrazione consumistica della città, glamourizzandone i problemi e rafforzando stereotipi e distorsioni.

LA NIÑA, “GUAPPARÌA”: testo del brano

Guapparìa ‘e miez ‘a via, sprang’ ‘e fierro e croce d’oro

Tien’ ‘e sant’, crire ‘a Ddio ma nun chiagne pe’ chi more

Guapparìa ‘e signurìa, brutta ‘a int’ e bella ‘a fore

T’he vennuto pe’ ddoje lire a chi t’ha arrubbat’ ‘ll’oro

Senz’ ammore nun se canta, senz’ ammore nun se sona

senz’ ammore, senz’ ammore, Guapparìa nun tiene core

Guapparìa che mania, tutt’ ‘o munn’ vo’ guardà

Ma si’ morene a Scampia aggirate ‘a capa ‘a llà

Tarantelle e guapparìa, chest’ vonn’ ‘a sta città

‘Na puttan’ ‘e cumpagnìa ca’ nisciun’ vo’ spusà

Senz’ ammore nun se canta, senz’ ammore nun se sona

senz’ ammore, senz’ ammore, Guapparìa nun tiene core

Foto di copertina di Gesualdo Lanza