Tra pochi giorni, venerdì 9 febbraio 2024, LA NIÑA farà il suo debutto sul palco del Festival di Sanremo dove sarà ospite insieme a Gaia e Sissi di BigMama per interpretare nella serata delle cover “Lady Marmalade“. Nel frattempo arriva la notizia della firma di un nuovo contratto per l’artista che entra ufficialmente nel Roster di BMG.

LA NIÑA è il nome del progetto solista di Carola Moccia, cantautrice e produttrice classe 1991.

Artista in continua ricerca, tra sperimentazione e ibridazione, LA NIÑA utilizzando come tramite la lingua estremamente evocativa e potente della sua città, Napoli. Nella sua musica sono diverse le arti che si fondono. Dal canto alla scrittura, dal teatro al cinema passando per la danza.

Il suo percorso discografico parte nel 2019 con La Tempesta Dischi e, dopo aver lanciato tre singoli, nel 2020 firma un contratto con Columbia/Sony Music Italy. con cui pubblica tra l’altro l’EP “Eden” e un singolo con Gemitiaz.

Nel 2021 esce il fortunato duetto con Franco Ricciardi in “Tu“, brano che raggiunge 17 milioni di views su YouTube e quasi 8 milioni di streaming su Spotify. Seguono diversi altri singoli, l’album “Vanitas” del 2023 e il debutto al fianco di Massimo Ranieri in veste di co-protagonista nella serie “La voce che hai dentro” di cui cura anche parte della colonna sonora.

Tra gli ultimi impegni la realizzazione del musical “La Notte delle Lumere” e la partecipazione allo show Bar Stella in onda su Rai 2.

Attualmente LA NIÑA è al lavoro sul suo terzo progetto discografico che vedrà la luce con la BMG guidata da Dino Stewart.