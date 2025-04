LA NIÑA: dopo il disco “Furèsta” arriva l’omonimo tour

Il 21 marzo 2025 è uscito il nuovo album de LA NIÑA, Furèsta. Dopo gli in store in cui ha incontrato i fans e presentato il disco, l’artista è pronta a proporre i brani dal vivo con una serie di concerti. Le prime date del Furèsta tour, in partenza a maggio, sono state annunciate.

LA NIÑA si esibirà in diverse venue a cielo aperto in tutta Italia. Il Furèsta tour, prodotto da OTR Live, prende il via da Torino il 17 maggio @ Heroes Festival. Tocca poi Fano, Palermo e Milano l’11 giugno alla Triennale Milano. Ed ancora, Salerno, Bologna, Napoli, Vicenza, solo per citare alcune città raggiunte dal tour. L’artista farà tappa anche a Roma, dove il concerto è previsto per il 13 settembre 2025.

Sul palco LA NIÑA sarà accompagnata dal produttore di Furèsta, Alfredo Maddaluno, anch’egli polistrumentista. Saranno presenti anche diversi musicisti di talento, che suoneranno chitarra classica, chitarra battente, tamburi a cornice, nacchere, clavicembalo, tastiere, mandolino, percussioni, maracas, batteria e flautino.

LA NIÑA, il calendario del FURÈSTA TOUR

17/05 – TORINO @ HEROES FESTIVAL

25/05 – FANO (PU) @ SOPRAVÈNTO

1/06 – PALERMO @ GISIRA, CANTIERI CULTURALI ALLA ZISA

11/06 – MILANO @ TRIENNALE MILANO

26/06 – SALERNO @ LIMEN FESTIVAL

04/07 – BOLOGNA @ GEMINI EXTRA

12/07 – NAPOLI @ EX BASE NATO

19/07 – VICENZA @ JAMROCK FESTIVAL

23/07 – CALCI (PI) @ MUSICASTRADA FESTIVAL

03/08 – CAMIGLIATELLO SILANO (CS) @ BE ALTERNATIVE FESTIVAL

06/08 – GALATRO TERME (RC) @ CARLINO’S WAVE

09/08 – RIVELLO (PZ) @ POLIFONÍE MUSIC FESTIVAL

14/08 – LOCOROTONDO (BA) @ LOCUS FESTIVAL

13/09 – ROMA @ TBA

Il calendario è in continuo aggiornamento.

