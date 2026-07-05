5 Luglio 2026
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5 Luglio 2026

“Ogni record è fatto per essere battuto”: Vasco e Cremonini celebrano Ultimo a Tor Vergata

Le parole dei colleghi, da Vasco Rossi, detentore del primato precedente, a Cesare Cremonini, da a Ermal Meta a Laura Pausini.

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Ermal Meta, Laura Pausini, Vasco Rossi e Cesare Cremonini, tra gli artisti che hanno celebrato Ultimo dopo il concerto di Tor Vergata
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Il concerto dei record di Ultimo a Roma Tor Vergata, con le sue 250.000 persone, non ha smosso soltanto il pubblico. Nelle ore attorno all’evento, tanti nomi della musica italiana hanno scelto di dire la loro su Niccolò Moriconi, e lo hanno fatto per stringersi attorno a lui, non per ridimensionarlo. Da Vasco Rossi, il detentore del primato precedente, a Cesare Cremonini, fino a Ermal Meta e Laura Pausini.

Vasco Rossi: “Ogni record è fatto per essere battuto”

Il messaggio più significativo, per ragioni di simbolo, è quello di Vasco Rossi. Il record di spettatori paganti che Ultimo ha appena riscritto apparteneva proprio a lui, ai 225.173 di Modena Park. E invece di difenderlo, il Blasco lo ha consegnato con il sorriso: “Kom…plimenti a Ultimo e alla città di Roma. Sono davvero felice per Niccolò. Ogni record è fatto per essere battuto. Largo ai giovani, è giusto così. Ti voglio bene, Niccolò, e poi ci troveremo come le star”. Poche righe, con la sua “K” inconfondibile, che valgono più di qualsiasi analisi.

Le parole di Cesare Cremonini per Ultimo

Il messaggio più lungo e articolato è arrivato da Cesare Cremonini, legato a Ultimo da anni, come raccontammo già quando i due si erano ritrovati in studio nel 2024 (qui il nostro articolo). Il cantautore bolognese ha preso le difese di Niccolò proprio sul punto più discusso, quello dei paragoni: “I giudizi filtrati attraverso i paragoni con altri grandi capi popolo della musica italiana sono fuori luogo e per certi versi imbarazzanti”. E ha offerto la sua lettura del nome d’arte: “Forse Ultimo significa proprio questo: l’ultimo erede di una Roma che fu sala parto di canzoni eterne che tutti conosciamo. In fondo siamo tutti gli ultimi eredi di qualcosa che non vogliamo scompaia”. La chiusura, semplice: “Complimenti Nic. Stasera prenditi tutto, te lo meriti”.

Ermal Meta, Laura Pausini e gli altri artisti

Sul senso di quel raduno si è soffermato Ermal Meta: “C’è un gran romanticismo in 250.000 persone che si uniscono per un concerto. Tutti quei cuori che battono allo stesso ritmo. Sa di futuro, sa di vita, sa di rivoluzione”. Più diretta Laura Pausini, che ha giocato con il nome d’arte del cantautore: “Quando gli ultimi sono i primi bisogna festeggiare con orgoglio. Specialmente quando se lo meritano come te”. Voci che si aggiungono a chi si era già esposto nei mesi scorsi, come Tiziano Ferro, di cui avevamo raccontato le parole per Ultimo.

Il messaggio di Jacqueline, compagna di Ultimo

Tra i messaggi più personali, quello di Jacqueline Luna Di Giacomo, compagna di Ultimo e madre del piccolo Enea, tornata per l’occasione da New York, dove lavora. Ha affidato a un reel una frase breve e sentita: “Un mare di emozioni che solo tu sai tirare fuori”. Il tassello privato di una giornata che, tra numeri e parole dei colleghi, ha confermato come attorno a Niccolò Moriconi si sia stretto un affetto che va oltre la classifica.

Per rivivere la serata, trovate il nostro racconto del concerto dei record e la scaletta completa.

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