31 Maggio 2026
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31 Maggio 2026

Tiziano Ferro elogia Ultimo: “Ha fatto asso piglia tutto, è unico”.

Le parole del cantautore su Il Messaggero, a un mese dal live di Ultimo a Tor Vergata.

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Tiziano Ferro e Ultimo affiancati nella grafica di All Music Italia sull'elogio di Ferro al cantautore romano
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Tiziano Ferro ha aperto il suo ritorno negli stadi  e, nei giorni scorsi, ha speso parole importanti per Ultimo. Dopo la prima data dello Stadi26, andata in scena ieri sera, 30 maggio, a Lignano, il cantautore di Latina ha dedicato al collega romano parole di stima netto sulle pagine de Il Messaggero.

Il riconoscimento di Ferro parte da una considerazione chiara e, visti i numeri, insindacabile: ai più giovani mancava una voce coetanea capace di parlare con semplicità, e la discografia la cercava dove pensava di trovarla. Poi è arrivato Ultimo.

“Ai giovani mancava qualcuno della loro età capace di parlare loro con semplicità. La discografia cercava quel qualcuno nella trap, nel reggaeton o in chi usciva da Amici. Poi è arrivato questo ragazzo da Roma con il suo pianoforte a cantare di ricerca interiore e amore. Ed ha fatto asso piglia tutto. È unico.”

Le parole di Ferro arrivano a un mese dal concerto di Ultimo a Tor Vergata

Il tempismo non è casuale. Ultimo è a poche settimane dal suo concerto evento di Tor Vergata, a Roma, in programma il 4 luglio. ULTIMO 2026 – LA FAVOLA PER SEMPRE ha registrato 250mila biglietti venduti nelle prime ore di vendita, andando sold out. Numeri che spiegano da soli cosa intenda Ferro con quell’“asso piglia tutto”.

Il live cadrà poche settimane dopo l’uscita del nuovo album Il giorno che aspettavo, fuori il 19 giugno e anticipato dal singolo Romantica.

Ferro apre anche la porta di Sanremo in gara

Nello stesso periodo Tiziano Ferro è tornato sul tema Festival, dicendosi pronto a partecipare a Sanremo in gara a patto di avere la canzone giusta.

Una disponibilità che, unita al ritorno negli stadi con lo Stadi26 (prodotto da Live Nation e oltre 400mila biglietti venduti), riporta il suo nome al centro delle discussioni sui prossimi mesi della musica italiana.

In arrivo “Il popolo di Ultimo”, UN LIBRO SU NICOLÒ

Proprio Mattia Marzi, autore dell’intervista de Il Messaggero, ha dedicato al cantautore romano e al suo pubblico un libro: Il popolo di Ultimo, in uscita il 19 giugno per Gallucci Editore.

 

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