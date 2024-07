Ultimo in studio con Cesare Cremonini: “Sto dalla tua parte. Credo nella musica fatta con amore e speranza”

A pochi giorni dal gran finale del tour “Ultimo Stadi 2024 – La Favola Continua…“, che si terrà questa sera – sabato 6 luglio – allo Stadio Euganeo di Padova, Ultimo è andato a trovare Cesare Cremonini nella sua Bologna per un pranzo che profuma di nuova collaborazione.

Di fatto, sebbene i due artisti siano molto legati e la sosta nel capoluogo emiliano potrebbe essere stata una semplice occasione per andare a salutare un amico, alcuni indizi lasciano pensare che in ballo ci possa essere proprio un duetto.

Ultimo e Cesare Cremonini hanno infatti trascorso alcune ore in studio, dove il cantautore bolognese sta lavorando al suo nuovo disco di inediti che, perché no, potrebbe contenere anche un feat con il principe degli stadi.

A questo proposito, Cremonini ha caricato su Instagram una storia con una foto che li ritrae insieme in studio, con su scritto: “Nuove vite. Grazie Nic“.

Ultimo in studio con Cesare Cremonini: COLLABORAZIONE IN ARRIVO?

Di seguito riportiamo quanto scritto da Ultimo su Instagram a corredo di una foto che lo ritrae a pranzo insieme a Cesare Cremonini:

“Direzione Padova… che fai non ti fermi a Bologna per un pranzo dal fratello Cesare!? Che magnata e che bevuta! Sto sempre bene con te, Cesare Cremonini, e oggi l’ho capito ancora meglio… l’ho capito ancora meglio cosa vuol dire essere davvero artisti. Entrando in punta di piedi nel tuo studio, ho sentito qualcosa di magico. Io sono dalla tua parte. Credere nella musica fatta in un certo modo vuol dire tante cose per me, ma due più di tutte: AMORE e SPERANZA. E tu ce ne dai a tonnellate! Te vojo un bene che non hai idea. Ora direzione Padova per il gran finale! Padova che su Instagram mi trova come PADUA…”.