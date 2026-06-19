Testo e significato di CUORE DI PLASTICA, brano contenuto nel nuovo album di Ultimo IL GIORNO CHE ASPETTAVO, fuori da oggi 19 giugno 2026 per Ultimo Records. È il settimo disco di inediti del cantautore romano (Niccolò Moriconi), che arriva a due anni da ALTROVE e a pochi giorni dal concerto di Tor Vergata del 4 luglio.

CUORE DI PLASTICA è una canzone sulla perdita che però lascia spazio a una dedica: tutto ruota intorno a una donna che resta “fantastica” anche quando non c’è più, e a un invito a vivere senza trattenersi.

Ultimo – Cuore di plastica : il significato del brano

Il punto di partenza è un cuore “diventato di plastica”, l’immagine di chi si è indurito dopo aver perso qualcuno.

Da lì nasce una contraddizione che attraversa tutto il brano: il desiderio di “avere tutto, anche quello che non c’è”, il bisogno di trattenere una persona che ormai esiste solo nei ricordi. “Tornando a casa in testa ho pezzi sparsi di te” fotografa proprio questo, la memoria frammentata di un legame finito.

Il bridge porta il brano verso le immagini cosmiche care a Ultimo (“gli spazi e il blu della galassia”), in linea con l’artwork del disco. L’outro, costruito sull’opposizione tra “vivere” e “scrivere” ripetuti, mette a fuoco il nodo di sempre nella sua scrittura: chi vive e chi invece racconta, restando un passo indietro.

Il testo di Cuore di plastica

Di seguito il testo del brano, inserito nel contesto dell’analisi.

Sento che il mio cuore è diventato di plastica

E voglio avere tutto, anche quello che non c’è

Sento che ti ho persa, ma rimani fantastica

E tornando a casa in testa ho pezzi sparsi di te

Ti ho conosciuta che parlavi piano

Guardavi il cielo ed io guardavo te

Canto con il piano

La musica mi mastica

Tu voli nella mano

E piove una mia lacrima

Rimani te

Che guardi il finestrino quando sei in macchina

Quella nera di un po’ di anni fa

Sento che il mio cuore è diventato di plastica

E voglio avere tutto, anche quello che non c’è

Sento che ti ho persa, ma rimani fantastica

E tornando a casa in testa ho pezzi sparsi di te

Vedi un giorno nuovo è solamente una pagina

E tu sai disegnare molto meglio di me

Prendi questa vita e fanne ciò che vuoi

Basta che io volo quando volerai

Ti ho conosciuta che studiavi il piano

Nel giradischi mettevi Chopin

Parli di tutto come fosse un modo

Per non parlare mai troppo di te

Oh bella

Che se canti la mia anima si immagina

Distesa fra gli spazi e il blu della galassia

Qui rimani te che guardi il finestrino quando sei in macchina

Quella nera di un po’ di anni fa

Sento che il mio cuore è diventato di plastica

E voglio avere tutto, anche quello che non c’è

Sento che ti ho persa, ma rimani fantastica

E tornando a casa in testa ho pezzi sparsi di te

Vedi un giorno nuovo è solamente una pagina

E tu sai disegnare molto meglio di me

Prendi questa vita e fanne ciò che vuoi

Basta che io volo quando volerai

Qui con te c’è da vivere, vivere, vivere

Io che scrivere, scrivere, scrivere

Qui con te c’è da vivere, vivere, vivere

Io che scrivere, scrivere, scrivere

Sento che il mio cuore è diventato di plastica

E voglio avere tutto, anche quello che non c’è

Sento che ti ho persa, ma rimani fantastica

E tornando a casa in testa ho pezzi sparsi di te

Prendi questa vita e fanne ciò che vuoi

Prendi questa vita e fanne ciò che vuoi

Prendi questa vita e fanne ciò che vuoi

Basta che io volo quando volerai

Crediti del brano

Titolo: Cuore di plastica

Artista: Ultimo

Produzione: Ultimo, Yoshi

Album: Il giorno che aspettavo

Etichetta: Ultimo Records