19 Giugno 2026
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19 Giugno 2026

Ultimo, Cuore di plastica: testo e significato del brano dal nuovo album

Una canzone sulla perdita che si apre in dedica, tra Chopin e immagini cosmiche.

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Ultimo, grafica del brano Cuore di plastica con il simbolo dell'infinito su sfondo cosmico
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Testo e significato di CUORE DI PLASTICA, brano contenuto nel nuovo album di Ultimo IL GIORNO CHE ASPETTAVO, fuori da oggi 19 giugno 2026 per Ultimo Records. È il settimo disco di inediti del cantautore romano (Niccolò Moriconi), che arriva a due anni da ALTROVE e a pochi giorni dal concerto di Tor Vergata del 4 luglio.

CUORE DI PLASTICA è una canzone sulla perdita che però lascia spazio a una dedica: tutto ruota intorno a una donna che resta “fantastica” anche quando non c’è più, e a un invito a vivere senza trattenersi.

UltimoCuore di plastica: il significato del brano

Il punto di partenza è un cuore “diventato di plastica”, l’immagine di chi si è indurito dopo aver perso qualcuno.

Da lì nasce una contraddizione che attraversa tutto il brano: il desiderio di “avere tutto, anche quello che non c’è”, il bisogno di trattenere una persona che ormai esiste solo nei ricordi. “Tornando a casa in testa ho pezzi sparsi di te” fotografa proprio questo, la memoria frammentata di un legame finito.

Il bridge porta il brano verso le immagini cosmiche care a Ultimo (“gli spazi e il blu della galassia”), in linea con l’artwork del disco. L’outro, costruito sull’opposizione tra “vivere” e “scrivere” ripetuti, mette a fuoco il nodo di sempre nella sua scrittura: chi vive e chi invece racconta, restando un passo indietro.

Il testo di Cuore di plastica

Di seguito il testo del brano, inserito nel contesto dell’analisi.

Sento che il mio cuore è diventato di plastica
E voglio avere tutto, anche quello che non c’è
Sento che ti ho persa, ma rimani fantastica
E tornando a casa in testa ho pezzi sparsi di te

Ti ho conosciuta che parlavi piano
Guardavi il cielo ed io guardavo te
Canto con il piano
La musica mi mastica
Tu voli nella mano
E piove una mia lacrima
Rimani te
Che guardi il finestrino quando sei in macchina
Quella nera di un po’ di anni fa

Sento che il mio cuore è diventato di plastica
E voglio avere tutto, anche quello che non c’è
Sento che ti ho persa, ma rimani fantastica
E tornando a casa in testa ho pezzi sparsi di te
Vedi un giorno nuovo è solamente una pagina
E tu sai disegnare molto meglio di me
Prendi questa vita e fanne ciò che vuoi
Basta che io volo quando volerai

Ti ho conosciuta che studiavi il piano
Nel giradischi mettevi Chopin
Parli di tutto come fosse un modo
Per non parlare mai troppo di te

Oh bella
Che se canti la mia anima si immagina
Distesa fra gli spazi e il blu della galassia
Qui rimani te che guardi il finestrino quando sei in macchina
Quella nera di un po’ di anni fa

Sento che il mio cuore è diventato di plastica
E voglio avere tutto, anche quello che non c’è
Sento che ti ho persa, ma rimani fantastica
E tornando a casa in testa ho pezzi sparsi di te
Vedi un giorno nuovo è solamente una pagina
E tu sai disegnare molto meglio di me
Prendi questa vita e fanne ciò che vuoi
Basta che io volo quando volerai

Qui con te c’è da vivere, vivere, vivere
Io che scrivere, scrivere, scrivere
Qui con te c’è da vivere, vivere, vivere
Io che scrivere, scrivere, scrivere

Sento che il mio cuore è diventato di plastica
E voglio avere tutto, anche quello che non c’è
Sento che ti ho persa, ma rimani fantastica
E tornando a casa in testa ho pezzi sparsi di te

Prendi questa vita e fanne ciò che vuoi
Prendi questa vita e fanne ciò che vuoi
Prendi questa vita e fanne ciò che vuoi
Basta che io volo quando volerai

Crediti del brano

Titolo: Cuore di plastica
Artista: Ultimo
Produzione: Ultimo, Yoshi
Album: Il giorno che aspettavo
Etichetta: Ultimo Records

Nota copyright: i testi citati sono utilizzati a fini di informazione, analisi e critica ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti restano degli aventi diritto. Per eventuali segnalazioni è possibile contattare la redazione all’indirizzo redazione@allmusicitalia.it.

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