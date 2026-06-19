19 Giugno 2026
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19 Giugno 2026

Ultimo, Ci siamo detti tutto: testo e significato del brano che chiude il nuovo album

Un flusso di ricordi che chiude il disco e finisce nel nome di battesimo dell'artista.

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Ultimo, grafica del brano Ci siamo detti tutto con il simbolo dell'infinito su sfondo cosmico
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Testo e significato di CI SIAMO DETTI TUTTO, brano che chiude il nuovo album di Ultimo IL GIORNO CHE ASPETTAVO, fuori da oggi 19 giugno 2026 per Ultimo Records. È il settimo disco di inediti del cantautore romano (Niccolò Moriconi), che arriva a due anni da ALTROVE e a pochi giorni dal concerto di Tor Vergata del 4 luglio.

Ultima delle dieci tracce del disco, CI SIAMO DETTI TUTTO chiude l’album con un lungo flusso di immagini. Una sequenza di ricordi senza pause, che si conclude nel modo più personale possibile: con Ultimo che chiama sé stesso per nome, Niccolò.

UltimoCi siamo detti tutto: il significato del brano

Il brano è costruito come un elenco di frammenti, una memoria che scorre senza fermarsi. Le cantine marce ma piene di sogni, la casa stretta dove “non avevamo nulla” eppure “la vita era perfetta”, il vecchio bar che chiude: Ultimo ripercorre le origini, il periodo in cui non c’era niente e proprio per questo tutto sembrava possibile. È il racconto di una crescita, dei luoghi e delle persone che l’hanno accompagnata.

Il passaggio più intenso arriva con il tema dell’artista. “Artisti ci si nasce, lo senti da bambino, il cuore che non batte anche se resti vivo”: Ultimo descrive una vocazione che è anche una forma di distanza dalla vita. Subito dopo compare una “figura immaginaria” a cui dice di aver dedicato tutto pur non essendo mai esistita. È il nodo del brano: l’amore, l’ispirazione, la musa, può essere qualcosa di reale o un’invenzione necessaria a chi scrive.

La chiusura è la più spiazzante. La frase “ci siamo detti tutto” si ripete fino a svuotarsi, come un congedo, e il brano finisce con Ultimo che pronuncia il proprio nome di battesimo: “Niccolò, Niccolò”. Un modo per chiudere il disco rivolgendosi a sé stesso, mettendo la persona dietro l’artista al centro dell’ultima parola.

Il testo di Ci siamo detti tutto

Di seguito il testo del brano, inserito nel contesto dell’analisi.

Nelle cantine marce
Però piene di sogni
Nei quattromila passi
E c’eri tu a salvarmi
Nei dischi abbandonati
In quella casa stretta
Non avevamo nulla
La vita era perfetta
Chiude quel vecchio bar
Dove ci siamo amati
Capiti e poi insultati

C’è una signora anziana
Sulla nostra panchina
Il traffico e la strada
Profumi di follia
La via della mia casa

Dai libri mai aperti
Qualcosa l’ho imparato
Era soltanto aprile
E tu volevi il mare
Ti dissi stai scherzando
C’è un freddo che si muore
Eppure lo ricordo
Eppure è un altro giorno
Io ti guardavo a riva
Tu che facevi un tuffo

Dai finestrini aperti
Usciva tanto fumo
Volante sempre fermo
Parcheggio sempre vuoto
La vita che cos’è
Dai pazzi l’ho imparato
Mi porti un altro giro
Il conto è già pagato
Artisti ci si nasce
Lo senti da bambino
Il cuore che non batte
Anche se resti vivo

Un giorno tornerai
Figura immaginaria
Ti ho dedicato tutto
E non sei mai esistita
Mi busserai correndo
Alla mia porta sotto
Vivremo nel silenzio
Ci siamo detti tutto
Ci siamo detti tutto

È solo un altro giorno
Ci siamo detti tutto
Ci siamo detti tutto
Ci siamo detti tutto
Ci siamo detti tutto
Ci siamo detti tutto
Niccolò, Niccolò
Niccolò…

Crediti del brano

Titolo: Ci siamo detti tutto
Artista: Ultimo
Produzione: Ultimo, Yoshi
Album: Il giorno che aspettavo
Etichetta: Ultimo Records

Nota copyright: i testi citati sono utilizzati a fini di informazione, analisi e critica ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti restano degli aventi diritto. Per eventuali segnalazioni è possibile contattare la redazione all’indirizzo redazione@allmusicitalia.it.

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