Testo e significato di CI SIAMO DETTI TUTTO, brano che chiude il nuovo album di Ultimo IL GIORNO CHE ASPETTAVO, fuori da oggi 19 giugno 2026 per Ultimo Records. È il settimo disco di inediti del cantautore romano (Niccolò Moriconi), che arriva a due anni da ALTROVE e a pochi giorni dal concerto di Tor Vergata del 4 luglio.

Ultima delle dieci tracce del disco, CI SIAMO DETTI TUTTO chiude l’album con un lungo flusso di immagini. Una sequenza di ricordi senza pause, che si conclude nel modo più personale possibile: con Ultimo che chiama sé stesso per nome, Niccolò.

Ultimo – Ci siamo detti tutto : il significato del brano

Il brano è costruito come un elenco di frammenti, una memoria che scorre senza fermarsi. Le cantine marce ma piene di sogni, la casa stretta dove “non avevamo nulla” eppure “la vita era perfetta”, il vecchio bar che chiude: Ultimo ripercorre le origini, il periodo in cui non c’era niente e proprio per questo tutto sembrava possibile. È il racconto di una crescita, dei luoghi e delle persone che l’hanno accompagnata.

Il passaggio più intenso arriva con il tema dell’artista. “Artisti ci si nasce, lo senti da bambino, il cuore che non batte anche se resti vivo”: Ultimo descrive una vocazione che è anche una forma di distanza dalla vita. Subito dopo compare una “figura immaginaria” a cui dice di aver dedicato tutto pur non essendo mai esistita. È il nodo del brano: l’amore, l’ispirazione, la musa, può essere qualcosa di reale o un’invenzione necessaria a chi scrive.

La chiusura è la più spiazzante. La frase “ci siamo detti tutto” si ripete fino a svuotarsi, come un congedo, e il brano finisce con Ultimo che pronuncia il proprio nome di battesimo: “Niccolò, Niccolò”. Un modo per chiudere il disco rivolgendosi a sé stesso, mettendo la persona dietro l’artista al centro dell’ultima parola.

Il testo di Ci siamo detti tutto

Di seguito il testo del brano, inserito nel contesto dell’analisi.

Nelle cantine marce

Però piene di sogni

Nei quattromila passi

E c’eri tu a salvarmi

Nei dischi abbandonati

In quella casa stretta

Non avevamo nulla

La vita era perfetta

Chiude quel vecchio bar

Dove ci siamo amati

Capiti e poi insultati

C’è una signora anziana

Sulla nostra panchina

Il traffico e la strada

Profumi di follia

La via della mia casa

Dai libri mai aperti

Qualcosa l’ho imparato

Era soltanto aprile

E tu volevi il mare

Ti dissi stai scherzando

C’è un freddo che si muore

Eppure lo ricordo

Eppure è un altro giorno

Io ti guardavo a riva

Tu che facevi un tuffo

Dai finestrini aperti

Usciva tanto fumo

Volante sempre fermo

Parcheggio sempre vuoto

La vita che cos’è

Dai pazzi l’ho imparato

Mi porti un altro giro

Il conto è già pagato

Artisti ci si nasce

Lo senti da bambino

Il cuore che non batte

Anche se resti vivo

Un giorno tornerai

Figura immaginaria

Ti ho dedicato tutto

E non sei mai esistita

Mi busserai correndo

Alla mia porta sotto

Vivremo nel silenzio

Ci siamo detti tutto

Ci siamo detti tutto

È solo un altro giorno

Ci siamo detti tutto

Ci siamo detti tutto

Ci siamo detti tutto

Ci siamo detti tutto

Ci siamo detti tutto

Niccolò, Niccolò

Niccolò…

Crediti del brano

Titolo: Ci siamo detti tutto

Artista: Ultimo

Produzione: Ultimo, Yoshi

Album: Il giorno che aspettavo

Etichetta: Ultimo Records