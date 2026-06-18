Testo e significato di QUALCOSA DI BELLO, brano contenuto nel nuovo album di Ultimo IL GIORNO CHE ASPETTAVO, fuori da oggi 19 giugno 2026 per Ultimo Records. È il settimo disco di inediti del cantautore romano (Niccolò Moriconi), che arriva a due anni da ALTROVE e a pochi giorni dal concerto di Tor Vergata del 4 luglio.
Costruito su un ritornello che è quasi un invito ripetuto, ruota intorno a una figura femminile, Marie, e a una domanda semplice rimasta in sospeso.
Ultimo – Qualcosa di bello: il significato del brano
Il brano è il racconto di un incontro mancato. Ultimo rivolge le sue parole a Marie, una ragazza ritrovata sulla strada in collina ma ormai diversa da com’era. “Non sei più quella lì”, canta, fotografando il punto esatto in cui due vite che si conoscevano hanno smesso di combaciare.
La richiesta che dà il titolo al pezzo, “vieni qui e raccontami qualcosa di bello”, funziona come un appiglio: di fronte a una persona cambiata, in difficoltà, il desiderio è recuperare un frammento di leggerezza. Il verso “sembra diventato strano dirlo ormai, ma come stai?” mette a fuoco l’imbarazzo di chiedere a qualcuno come sta quando il legame si è incrinato.
È la distanza tra due persone che un tempo non avevano bisogno di chiederselo.
Il testo di Qualcosa di bello
Di seguito il testo del brano, inserito nel contesto dell’analisi.
Vieni qui
E raccontami qualcosa di bello
Vieni qui
E raccontami qualcosa di bello
Sulla strada in collina
Ti ho incontrata Marie
Ma tu hai cambiato vita
Non sei più quella lì
Sei scappata all’alba
Di quel pomeriggio
Dalla tua finestra blu
Vieni qui
E raccontami qualcosa di bello
Vieni qui
E raccontami qualcosa di bello
Sembra diventato strano dirlo ormai
Ma come stai?
Sei vestita di rosa
Però piangi Marie
Però piangi Marie
E tuo padre che sfiga
Non è come nei film
Sei scappata all’alba
Di quel pomeriggio
Dalla tua finestra blu
Vieni qui
E raccontami qualcosa di bello
Vieni qui
E raccontami qualcosa di bello
Sembra diventato strano dirlo ormai
Ma come stai?
Vieni qui
E raccontami qualcosa di bello
Vieni qui
E raccontami qualcosa di bello
Sembra diventato strano dirlo ormai
Ma come stai?
Vieni qui
Vieni qui
Vieni qui
Marie Marie
Crediti del brano
Titolo: Qualcosa di bello
Artista: Ultimo
Produzione: Ultimo, Yoshi
Album: Il giorno che aspettavo
Etichetta: Ultimo Records
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