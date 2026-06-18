19 Giugno 2026
di
All Music Italia
Artista del mese
Condividi su:
19 Giugno 2026

Ultimo, Qualcosa di bello: testo e significato del brano dal nuovo album

Un incontro, una ragazza di nome Marie e una domanda rimasta in sospeso: cosa racconta il brano.

Artista del mese di All Music Italia
Ultimo, grafica del brano Qualcosa di bello con il simbolo dell'infinito su sfondo cosmico
Condividi su:

Testo e significato di QUALCOSA DI BELLO, brano contenuto nel nuovo album di Ultimo IL GIORNO CHE ASPETTAVO, fuori da oggi 19 giugno 2026 per Ultimo Records. È il settimo disco di inediti del cantautore romano (Niccolò Moriconi), che arriva a due anni da ALTROVE e a pochi giorni dal concerto di Tor Vergata del 4 luglio.

Costruito su un ritornello che è quasi un invito ripetuto, ruota intorno a una figura femminile, Marie, e a una domanda semplice rimasta in sospeso.

UltimoQualcosa di bello: il significato del brano

Il brano è il racconto di un incontro mancato. Ultimo rivolge le sue parole a Marie, una ragazza ritrovata sulla strada in collina ma ormai diversa da com’era. “Non sei più quella lì”, canta, fotografando il punto esatto in cui due vite che si conoscevano hanno smesso di combaciare.

La richiesta che dà il titolo al pezzo, “vieni qui e raccontami qualcosa di bello”, funziona come un appiglio: di fronte a una persona cambiata, in difficoltà, il desiderio è recuperare un frammento di leggerezza. Il verso “sembra diventato strano dirlo ormai, ma come stai?” mette a fuoco l’imbarazzo di chiedere a qualcuno come sta quando il legame si è incrinato.

È la distanza tra due persone che un tempo non avevano bisogno di chiederselo.

Il testo di Qualcosa di bello

Di seguito il testo del brano, inserito nel contesto dell’analisi.

Vieni qui
E raccontami qualcosa di bello
Vieni qui
E raccontami qualcosa di bello

Sulla strada in collina
Ti ho incontrata Marie
Ma tu hai cambiato vita
Non sei più quella lì
Sei scappata all’alba
Di quel pomeriggio
Dalla tua finestra blu

Vieni qui
E raccontami qualcosa di bello
Vieni qui
E raccontami qualcosa di bello
Sembra diventato strano dirlo ormai
Ma come stai?

Sei vestita di rosa
Però piangi Marie
Però piangi Marie
E tuo padre che sfiga
Non è come nei film
Sei scappata all’alba
Di quel pomeriggio
Dalla tua finestra blu

Vieni qui
E raccontami qualcosa di bello
Vieni qui
E raccontami qualcosa di bello
Sembra diventato strano dirlo ormai
Ma come stai?

Vieni qui
E raccontami qualcosa di bello
Vieni qui
E raccontami qualcosa di bello
Sembra diventato strano dirlo ormai
Ma come stai?

Vieni qui
Vieni qui
Vieni qui
Marie Marie

Crediti del brano

Titolo: Qualcosa di bello
Artista: Ultimo
Produzione: Ultimo, Yoshi
Album: Il giorno che aspettavo
Etichetta: Ultimo Records

Nota copyright: i testi citati sono utilizzati a fini di informazione, analisi e critica ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti restano degli aventi diritto. Per eventuali segnalazioni è possibile contattare la redazione all’indirizzo redazione@allmusicitalia.it.

All Music Italia

Articoli più letti

Luciano Ligabue sul palco dell’Unipol Dome di Milano durante il concerto che anticipa il tour negli stadi del 2026 1

Ligabue, tutte le canzoni del tour 2026 da Bibione ai palasport
Locandina ufficiale di TIM Summer Hits 2026 con Carlo Conti e Andrea Delogu per le quattro serate in Piazza del Popolo a Roma. 2

TIM Summer Hits 2026 svela il cast delle 4 serate: da Annalisa ad Achille Lauro, tutti i cantanti
Olly durante un concerto del tour 2026 prima degli show estivi de Il Gran Finale tra Genova e Roma 3

Olly al Ferraris di Genova: scaletta, date e biglietti de Il Gran Finale
Eros Ramazzotti in concerto durante Una storia importante World Tour negli stadi italiani 2026 4

Eros Ramazzotti tour 2026: scaletta, date negli stadi e ospiti
Roberto Giannoni e Antonella Fiordelisi conducono il Radio Stop Festival 2026 5

Radio Stop Festival 2026: Mr. Rain, Nigiotti e Michele Bravi aprono l'estate gratis in Toscana
Il logo di TIM Battiti Live 2026, lo show musicale di Canale 5 6

Battiti Live 2026 su Canale 5: tutte le date, il nuovo trio di conduttori e gli oltre 70 artisti
Angelina Mango e Marco Mengoni per il singolo Canto d’amore in uscita il 12 giugno 2026 7

Angelina Mango e Marco Mengoni tornano insieme: il significato di Canto d’amore e il videoclip
album italiani in uscita nel 2026 guida completa 8

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
Max Pezzali annuncia nuove date del tour 2026 MAX FOREVER negli stadi italiani 9

Max Pezzali, il tour 2026 entra nel vivo: date, scaletta e concerti
New Music Friday settimana 25 del 2026: le nuove uscite con Madame, Gianni Morandi e Alessandra Amoroso, Tommaso Paradiso 10

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana 25 del 2026

Cerca su A.M.I.