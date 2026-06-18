Testo e significato di QUALCOSA DI BELLO, brano contenuto nel nuovo album di Ultimo IL GIORNO CHE ASPETTAVO, fuori da oggi 19 giugno 2026 per Ultimo Records. È il settimo disco di inediti del cantautore romano (Niccolò Moriconi), che arriva a due anni da ALTROVE e a pochi giorni dal concerto di Tor Vergata del 4 luglio.

Costruito su un ritornello che è quasi un invito ripetuto, ruota intorno a una figura femminile, Marie, e a una domanda semplice rimasta in sospeso.

Ultimo – Qualcosa di bello : il significato del brano

Il brano è il racconto di un incontro mancato. Ultimo rivolge le sue parole a Marie, una ragazza ritrovata sulla strada in collina ma ormai diversa da com’era. “Non sei più quella lì”, canta, fotografando il punto esatto in cui due vite che si conoscevano hanno smesso di combaciare.

La richiesta che dà il titolo al pezzo, “vieni qui e raccontami qualcosa di bello”, funziona come un appiglio: di fronte a una persona cambiata, in difficoltà, il desiderio è recuperare un frammento di leggerezza. Il verso “sembra diventato strano dirlo ormai, ma come stai?” mette a fuoco l’imbarazzo di chiedere a qualcuno come sta quando il legame si è incrinato.

È la distanza tra due persone che un tempo non avevano bisogno di chiederselo.

Il testo di Qualcosa di bello

Di seguito il testo del brano, inserito nel contesto dell’analisi.

Vieni qui

E raccontami qualcosa di bello

Vieni qui

E raccontami qualcosa di bello

Sulla strada in collina

Ti ho incontrata Marie

Ma tu hai cambiato vita

Non sei più quella lì

Sei scappata all’alba

Di quel pomeriggio

Dalla tua finestra blu

Vieni qui

E raccontami qualcosa di bello

Vieni qui

E raccontami qualcosa di bello

Sembra diventato strano dirlo ormai

Ma come stai?

Sei vestita di rosa

Però piangi Marie

Però piangi Marie

E tuo padre che sfiga

Non è come nei film

Sei scappata all’alba

Di quel pomeriggio

Dalla tua finestra blu

Vieni qui

E raccontami qualcosa di bello

Vieni qui

E raccontami qualcosa di bello

Sembra diventato strano dirlo ormai

Ma come stai?

Vieni qui

E raccontami qualcosa di bello

Vieni qui

E raccontami qualcosa di bello

Sembra diventato strano dirlo ormai

Ma come stai?

Vieni qui

Vieni qui

Vieni qui

Marie Marie

Crediti del brano

Titolo: Qualcosa di bello

Artista: Ultimo

Produzione: Ultimo, Yoshi

Album: Il giorno che aspettavo

Etichetta: Ultimo Records