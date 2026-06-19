Testo e significato di AVEVAMO CENT’ANNI, brano contenuto nel nuovo album di Ultimo IL GIORNO CHE ASPETTAVO, fuori da oggi 19 giugno 2026 per Ultimo Records. È il settimo disco di inediti del cantautore romano (Niccolò Moriconi), che arriva a due anni da ALTROVE e a pochi giorni dal concerto di Tor Vergata del 4 luglio.

AVEVAMO CENT’ANNI è una canzone sul tempo e su un amore perduto, attraversata da un verso che torna come un ritornello dentro il ritornello: “avevamo cent’anni”, l’illusione di avere tutto il tempo del mondo.

Ultimo – Avevamo cent’anni : il significato del brano

Il brano nasce da uno sguardo che prova a difendersi. “Guardo questa vita mia con gli occhi di un bambino, così non potrò fallire, così lei non può ferirmi mai”: Ultimo mette in scena un modo per restare al riparo dal dolore, tornando a una purezza che protegge. È la cornice dentro cui si muove tutta la canzone.

Il cuore del pezzo è il rimpianto per qualcosa che sembrava infinito. La frase “avevamo cent’anni” ritorna a chiudere le strofe come un bilancio amaro: la sensazione di aver avuto tempo illimitato e di averlo lasciato scorrere. Attorno a questo, Ultimo costruisce immagini di un amore vissuto nei dettagli: “una stanza, una splendida gabbia”, lui “distratto ad amarti”, la “poesia dei distratti”. L’amore raccontato come qualcosa di bello e insieme imperfetto, fatto di abitudini e di sguardi rivolti altrove.

Il testo di Avevamo cent’anni

Di seguito il testo del brano, inserito nel contesto dell’analisi.

Guardo questa vita mia

Con gli occhi di un bambino

Così non potrò fallire

Così lei non può ferirmi mai

Avevamo una stanza

Una splendida gabbia

L’abitudine è scarsa

Fiumi dietro la faccia

Lei che guarda davanti

Io distratto ad amarti

Sai che amo i dettagli

Avevamo cent’anni

Guardo questa vita mia

Con gli occhi di un bambino

Così non potrò fallire

Così lei non può ferirmi mai

Guardo queste stelle

Stringo forte gli occhi

Sento un brivido sul collo

So che un giorno tu mi rincontrerai

Sai che alla fine ci riesco

Frequento grandi e non cresco

Soffro di più della media

Della gente con cui esco

Perché non ci trovo un senso

Passo la vita tra gli alibi

Perché alla fine il progresso

Ci ha reso solo più fragili

E scappo dalla soluzione

Esco e sto freddo mi gela

Scrivo su un muro il tuo nome

La pioggia si gode la scena

Avevamo i diamanti

Avevamo gli sguardi

La poesia dei distratti

Avevamo cent’anni

Guardo questa vita mia

Con gli occhi di un bambino

Così non potrò fallire

Così lei non può ferirmi mai

Guardo queste stelle

Stringo forte gli occhi

Sento un brivido sul collo

So che un giorno tu mi rincontrerai

Avevamo i diamanti

Avevamo gli sguardi

La poesia dei distratti

Il coraggio dei pazzi

Avevamo i bagagli

Solo andata nei viaggi

Dove sei amore? Parlami

C’è una luce tra gli alberi

Finalmente mi guardi

Se nel sole i suoi raggi

Ho pregato per anni

Solo per incontrarti

Una lacrima bagna

Il cuscino nel letto

È la vita che passa

Avevamo cent’anni

Crediti del brano

Titolo: Avevamo cent’anni

Artista: Ultimo

Produzione: Ultimo, Yoshi

Album: Il giorno che aspettavo

Etichetta: Ultimo Records