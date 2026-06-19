19 Giugno 2026
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19 Giugno 2026

Ultimo, Io non so: testo e significato del brano dal nuovo album

Un brano costruito sul dubbio, tra sentimenti come aquiloni e una pace difficile da trovare.

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Ultimo, grafica del brano Io non so con il simbolo dell'infinito su sfondo cosmico
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Testo e significato di IO NON SO, brano contenuto nel nuovo album di Ultimo IL GIORNO CHE ASPETTAVO, fuori da oggi 19 giugno 2026 per Ultimo Records. È il settimo disco di inediti del cantautore romano (Niccolò Moriconi), che arriva a due anni da ALTROVE e a pochi giorni dal concerto di Tor Vergata del 4 luglio.

IO NON SO è una canzone costruita intorno a una formula ripetuta, l’incertezza diventa qui il vero motore della scrittura: una canzone fatta di domande aperte su un rapporto e sul futuro.

UltimoIo non so: il significato del brano

Il brano è tutto attraversato dal dubbio. La formula “io non so”, ripetuta come un ritornello interiore, dà voce a chi non riesce a leggere i silenzi dell’altra persona né a capire cosa l’altro cerchi davvero. “Guido il futuro a fari spenti”, canta Ultimo, fotografando l’idea di andare avanti senza sapere dove si sta andando.

I sentimenti vengono paragonati ad aquiloni: qualcosa che vola, ma che il vento veloce non si lascia afferrare. La domanda “stiamo volando o siamo fermi?” tiene il rapporto sospeso tra movimento e immobilità, mentre il verso “se ti do il cuore cosa faresti con me?” mette a nudo la paura di affidarsi a qualcuno senza garanzie.

Il testo di Io non so

Di seguito il testo del brano, inserito nel contesto dell’analisi.

Io non so
Che cosa dire dei tuoi silenzi
Guido il futuro a fari spenti
Ed io non so
Parlare di quello che vorresti
E non so capire cosa cerchi da me

Io non so
Sono aquiloni i sentimenti
E il vento veloce non lo prendi
Ed io non so
Stiamo volando o siamo fermi?
Se ti do il cuore cosa faresti con me?

Ed ho cercato il mondo
Ma non l’ho trovato mai
E scrivo così un giorno
Solo non lo sarò mai
Ti rilassi in un posto bellissimo
Eppure non senti la pace che c’è
Perché cerchi di vivere dentro ad un posto
Che non è più dentro di te

Per questo io non so
Cosa saremo tra vent’anni
Oggi mi va
Domani è tardi
Ed io non so
Vieni da me t’aspetto a cena
Beviamo un po’ fuori si gela

Ed ho cercato il mondo
Ma non l’ho trovato mai
E scrivo così un giorno
Solo non lo sarò mai
Scrivo tante canzoni
Ma in questa qualcosa
Mi dice che ci siamo noi
Io e te fermi come in una foto
Scattata che però non vedremo mai
Quella vecchia canzone
Non è più la stessa
Per sempre
La so, la saprai
Per questo io non so

 

Crediti del brano

Titolo: Io non so
Artista: Ultimo
Produzione: Ultimo, Yoshi
Album: Il giorno che aspettavo
Etichetta: Ultimo Records

Nota copyright: i testi citati sono utilizzati a fini di informazione, analisi e critica ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti restano degli aventi diritto. Per eventuali segnalazioni è possibile contattare la redazione all’indirizzo redazione@allmusicitalia.it.

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