Testo e significato di IO NON SO, brano contenuto nel nuovo album di Ultimo IL GIORNO CHE ASPETTAVO, fuori da oggi 19 giugno 2026 per Ultimo Records. È il settimo disco di inediti del cantautore romano (Niccolò Moriconi), che arriva a due anni da ALTROVE e a pochi giorni dal concerto di Tor Vergata del 4 luglio.

IO NON SO è una canzone costruita intorno a una formula ripetuta, l’incertezza diventa qui il vero motore della scrittura: una canzone fatta di domande aperte su un rapporto e sul futuro.

Ultimo – Io non so : il significato del brano

Il brano è tutto attraversato dal dubbio. La formula “io non so”, ripetuta come un ritornello interiore, dà voce a chi non riesce a leggere i silenzi dell’altra persona né a capire cosa l’altro cerchi davvero. “Guido il futuro a fari spenti”, canta Ultimo, fotografando l’idea di andare avanti senza sapere dove si sta andando.

I sentimenti vengono paragonati ad aquiloni: qualcosa che vola, ma che il vento veloce non si lascia afferrare. La domanda “stiamo volando o siamo fermi?” tiene il rapporto sospeso tra movimento e immobilità, mentre il verso “se ti do il cuore cosa faresti con me?” mette a nudo la paura di affidarsi a qualcuno senza garanzie.

Il testo di Io non so

Di seguito il testo del brano, inserito nel contesto dell’analisi.

Io non so

Che cosa dire dei tuoi silenzi

Guido il futuro a fari spenti

Ed io non so

Parlare di quello che vorresti

E non so capire cosa cerchi da me

Io non so

Sono aquiloni i sentimenti

E il vento veloce non lo prendi

Ed io non so

Stiamo volando o siamo fermi?

Se ti do il cuore cosa faresti con me?

Ed ho cercato il mondo

Ma non l’ho trovato mai

E scrivo così un giorno

Solo non lo sarò mai

Ti rilassi in un posto bellissimo

Eppure non senti la pace che c’è

Perché cerchi di vivere dentro ad un posto

Che non è più dentro di te

Per questo io non so

Cosa saremo tra vent’anni

Oggi mi va

Domani è tardi

Ed io non so

Vieni da me t’aspetto a cena

Beviamo un po’ fuori si gela

Ed ho cercato il mondo

Ma non l’ho trovato mai

E scrivo così un giorno

Solo non lo sarò mai

Scrivo tante canzoni

Ma in questa qualcosa

Mi dice che ci siamo noi

Io e te fermi come in una foto

Scattata che però non vedremo mai

Quella vecchia canzone

Non è più la stessa

Per sempre

La so, la saprai

Per questo io non so

Crediti del brano

Titolo: Io non so

Artista: Ultimo

Produzione: Ultimo, Yoshi

Album: Il giorno che aspettavo

Etichetta: Ultimo Records