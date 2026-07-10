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Effetto Tor Vergata: tutta la discografia di Ultimo torna in classifica FIMI

Sette album in top 100 nella stessa settimana, tre di catalogo che rientrano: l'onda lunga del concerto di Roma sulle classifiche.

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Gli album di Ultimo da Pianeti a Altrove tornati in classifica FIMI dopo Tor Vergata
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L’effetto Tor Vergata si legge nero su bianco nelle classifiche FIMI della settimana 28 2026: tutti e sette gli album di inediti di Ultimo sono contemporaneamente nella Top 100. Dal nuovo Il giorno che aspettavo al secondo posto fino a Pianeti, Altrove e Alba che rientrano di colpo in classifica, l’intera discografia del cantautore romano torna a muoversi nella stessa settimana del concerto evento del 4 luglio.

Il gancio è concreto: la La Favola Per Sempre Edition autografata di Il giorno che aspettavo è stata messa in vendita esclusivamente allo stand del merchandising, e solo il giorno del live a Roma. A questo si somma il ritorno agli ascolti di tutta la produzione precedente da parte delle centinaia di migliaia di persone che hanno riempito la spianata di Tor Vergata.

Gli album di Ultimo nella classifica FIMI settimana 28 2026

Il dato più forte riguarda i tre album che erano usciti dalla Top 100 e che rientrano in blocco: Colpa delle Favole guadagna 67 posizioni fino al 32, Peter Pan ne recupera 56 e Solo 48. Accanto a loro tornano in classifica anche Pianeti, il disco d’esordio del 2017, insieme ad Altrove e Alba.

 

# Album Anno Certificazione Variazione
2 IL GIORNO CHE ASPETTAVO 2026 Oro ▼ 1
32 COLPA DELLE FAVOLE 2019 6 volte Platino ▲ 67
36 PETER PAN 2018 6 volte Platino ▲ 56
41 SOLO 2021 4 volte Platino ▲ 48
47 PIANETI 2017 4 volte Platino RE
60 ALTROVE 2024 Platino RE
86 ALBA 2023 2 volte Platino RE

 

A completare il quadro c’è la classifica dei singoli, dove il movimento è altrettanto evidente. Romantica sale di otto posizioni ed entra in top 5 al quarto posto, Acquario recupera 26 posizioni e Quando Dorme La Città addirittura 47. A questi si aggiungono diversi brani del repertorio che rientrano nella Top 100, dallo stesso Il giorno che aspettavo ad alcuni tra i titoli più amati dai fan.

Il tutto arriva mentre è già stato annunciato il ritorno negli stadi per il 2027 con La Favola Continua. Un dato di classifica come quello della settimana 28, con una discografia intera che si riaccende dopo un singolo concerto, dice quanto sia solido il legame tra Ultimo e il suo pubblico in vista del prossimo giro di date.

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