26 Giugno 2026
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26 Giugno 2026

Ultimo è primo in classifica FIMI con Il Giorno Che Aspettavo, la terza volta in un anno

Ogni album in studio in cima alla FIMI, i due live del 2025 anch'essi numero uno.

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Ultimo, primo in classifica FIMI con l'album Il Giorno Che Aspettavo
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Con Il Giorno Che Aspettavo al primo posto della classifica FIMI, Ultimo centra l’ennesimo debutto in vetta e porta a casa un dato che riassume bene la sua carriera: in circa dieci anni, ogni suo album in studio è arrivato alla numero uno. Tutti, tranne il primo.

Il cantautore romano, all’anagrafe Niccolò Moriconi, ha costruito una continuità ai vertici con pochi paragoni nella discografia italiana recente.

Ultimo primo in classifica: L’unica eccezione: il debutto con Pianeti

L’unico disco di Ultimo a non aver raggiunto la vetta è stato proprio l’esordio. Pianeti, uscito il 6 ottobre 2017 per Honiro, si fermò al quinto posto. Da quel momento in poi l’asticella non è più scesa grazie anche alla vittoria tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo, nel 2018, con Il ballo delle incertezze.

Con il secondo album Peter Pan (febbraio 2018) Ultimo conquista il primo posto, e da lì non lo lascia più: Colpa delle favole (2019), Solo (2021), Alba (2023) e Altrove (2024) debuttano tutti al numero uno della Top Album FIMI.

La discografia di Ultimo: debutti e certificazioni

Album Anno Debutto Certificazione
Pianeti 2017 5 4x Platino
Peter Pan 2018 1 6x Platino
Colpa delle favole 2019 1 6x Platino
Solo 2021 1 4x Platino
Alba 2023 1 2x Platino
Altrove 2024 1 Platino
Ultimo Live Stadi 2024 (live) 2025 1 Platino
Ultimo Live Stadi 2025 (live) 2025 1 Oro
Il Giorno Che Aspettavo 2026 1 In aggiornamento

Anche i due dischi live arrivano in cima

Il dato che certifica l’affetto del pubblico per il cantautore è quello relativo ai dischi dal vivo. Sia Ultimo Live Stadi 2024 (uscito il 23 maggio 2025) sia Ultimo Live Stadi 2025 (5 dicembre 2025) hanno raggiunto la prima posizione, certificati rispettivamente Platino e Oro.

Tre numeri uno in un anno: da maggio 2025 a giugno 2026

C’è poi un dettaglio che misura il momento dell’artista. In poco più di un anno, tra maggio 2025 e giugno 2026, Ultimo ha collezionato tre primi posti: Ultimo Live Stadi 2024 a maggio 2025, Ultimo Live Stadi 2025 a dicembre 2025 e ora Il Giorno Che Aspettavo a giugno 2026.

Tre debutti in vetta in tredici mesi, tra un live, un secondo live e il nuovo album in studio. Un ritmo di pubblicazione e una resa commerciale che confermano Ultimo tra i nomi più solidi del mercato discografico italiano, capace di muovere numeri importanti sia in streaming sia nel fisico, dove il nuovo disco ha firmato la doppietta album-vinili al debutto, come emerge dalle classifiche FIMI della settimana.

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