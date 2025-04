Ultimo: biografia, discografia, canzoni famose e collaborazioni

Ultimo, pseudonimo di Niccolò Moriconi, è uno dei cantautori italiani più amati della nuova generazione. Nato a Roma il 27 gennaio 1996, ha conquistato il pubblico con uno stile autentico, capace di unire cantautorato, pop e influenze urban. In questa scheda trovi la sua biografia, la discografia completa, le collaborazioni più rilevanti e le sue partecipazioni a Sanremo.

Chi è Ultimo?

La biografia di Ultimo ovviamente richiederebbe pagine e pagine. A seguire un sunto di alcuni traguardi raggiunti e da dove tutto è iniziato.

Ultimo, all’anagrafe Niccolò Moriconi, è cresciuto nel quartiere romano di San Basilio, una zona popolare e complessa, dove ha iniziato a coltivare la passione per la musica fin da bambino. Avvicinatosi al pianoforte a 8 anni, ha proseguito gli studi al Conservatorio di Santa Cecilia, per poi formarsi privatamente. A 14 anni ha cominciato a scrivere canzoni, partecipando a concorsi e suonando nei locali romani. Dopo aver tentato più volte l’accesso ai talent show, nel 2016 vince il contest “One Shot Game” di Honiro Label, con cui firma il primo contratto discografico.

Nel 2017 pubblica il suo primo album Pianeti, che segna l’inizio di una carriera in rapida ascesa. Con il brano Il ballo delle incertezze vince tra le “Nuove Proposte” al Festival di Sanremo 2018 e pubblica il disco Peter Pan, che lo consacra tra i protagonisti della nuova musica italiana. L’anno successivo torna a Sanremo, classificandosi secondo tra i Big con I tuoi particolari e pubblica Colpa delle favole, l’album più venduto del 2019.

Il successo di Ultimo cresce di pari passo con la fedeltà del suo pubblico: nel 2019 tiene il suo primo concerto allo Stadio Olimpico di Roma, seguito da un tour negli stadi che lo porta a registrare record su record. Nel 2020 fonda la sua etichetta Ultimo Records e continua il suo percorso con dischi come Solo (2021) e Alba (2023). Nel 2024 pubblica Altrove e torna negli stadi per il quarto anno consecutivo, diventando uno degli artisti più seguiti dal vivo con oltre un milione di spettatori in soli otto anni di carriera.

Con il suo tour negli stadi 2025 conquista definitivamente il titolo di “Principe degli stadi”, secondo solo a Vasco Rossi. Per una biografia completa dell’artista vi invitiamo a seguire questo ottimo sito che lo riguarda.

Nome d’arte

Spiegando il motivo del suo nome d’arte, Niccolò ha dichiarato: “Ultimo è per far capire subito perché scrivo e per chi scrivo, cioè per quelli che non hanno un domani sicuro, quelli che sono incerti, quelli che ammettono di essere fragili, quelli che non hanno paura di sentirsi persi”.

A testimoniare questa scelta, ha anche un tatuaggio sulle dita con la scritta “LAST”, che in inglese significa proprio “Ultimo”, e canta: “Dalla parte degli ultimi per sentirmi primo”.

Ultimo discografia

Partecipazioni a Sanremo

2018 – 1º posto sezione “Nuove Proposte” con Il ballo delle incertezze

2019 – 2º posto con I tuoi particolari

2023 – 4º posto con Alba

Autore per altri artisti

Risparmio un sogno – Bianca Atzei

– Bianca Atzei L’odore del caffè – Francesco Renga

– Francesco Renga Chissà da dove arriva una canzone – Fiorella Mannoia

– Fiorella Mannoia Non lasciare le mie mani – A Christmas Magic

Collaborazioni

Ricco e sobrio – con Tucano

– con Tucano L’eternità (il mio quartiere) – con Fabrizio Moro

– con Fabrizio Moro Tenebre – con Sercho

– con Sercho E fumo ancora – con Mostro

– con Mostro 2step – con Ed Sheeran

– con Ed Sheeran L’Ultima poesia – con Geolier

Ultimo canzoni famose

Il ballo delle incertezze

I tuoi particolari

Pianeti

Rondini al guinzaglio

Piccola stella

