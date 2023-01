Ultimo svela la tracklist di “Alba” e racconta il disco canzone per canzone

Ultimo Alba, svelata la tracklist del nuovo album e il significato dei brani contenuti nel progetto.

A febbraio il cantautore tornerà per la terza volta, la seconda da Big, in gara al Festival di Sanremo. La settimana successiva, il 17 febbraio, esce il suo quinto disco, il secondo pubblicato con la sua etichetta discografica, la Ultimo Records.

Il nuovo disco sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e acquistabile nel formato fisico come CD e LP (anche in edizione limitata autografata in esclusiva su Amazon), oltre alle speciali versioni

LP giallo e LP arancione (esclusive Amazon) e CD Deluxe con T-Shirt.

L’album anticiperà il ritorno live negli stadi con Ultimo Stadi 2023 “La Favola Continua…”, prodotto da Vivo Concerti.

Ma torniamo al disco visto che Niccolò non solo ha annunciato la tracklist dei 14 brani che saranno contenuti nel disco, ma ha anche raccontato le canzoni brano per brano. Cliccate in basso su continua per scoprirle insieme a noi.