Ultimo: guida all’ascolto delle canzoni di “Solo”, il nuovo album del cantautore

Ultimo Solo canzoni.

È uscito venerdì 22 ottobre il nuovo disco del cantautore dei record. Questo nuovo progetto è arrivato a due anni e mezzo dall’album precedente, Colpa delle favole, e andrà sicuramente ad aumentare le certificazioni dell’artista che, dal 2017 ad oggi, ha collezionato 44 dischi di platino, 17 dischi d’oro oltre al primato di artista italiano più giovane di sempre ad esibirsi in uno stadio.

Solo è un album introspettivo, che mette al centro l’essere umano e tutte le sue fragilità. Il tratto stilistico inconfondibile dell’autore torna prepotente nei testi, nei quali si mette a nudo, descrivendo le emozioni provate in questi due anni di silenzio e lontananza dal proprio pubblico.

Il disco è formato da 17 tracce tutte scritte da Ultimo che si è occupato anche della produzione musicale del brano 2:43 am. Solo è anche il primo album dell’artista autoprodotto dalla sua etichetta Ultimo Records

Al suo interno il singolo Niente e alcune canzoni uscite negli scorsi anni come Tutto questo sei tu (doppio disco di platino), 22 settembre (doppio disco di platino), 7+3 (disco d’oro) e Buongiorno vita (disco di platino).

Nell’album è presente anche l’inedita Supereroi, brano che sarà la colonna sonora del nuovo omonimo film di Paolo Genovese in uscita il prossimo Natale.

Questa la tracklist di Solo:

Il bambino che contava le stelle

Niente

Sul finale

Solo

Spari sul petto

Isolamento

Quel filo che ci unisce

Supereroi

La finestra di Greta

Buongiorno vita

Quei ragazzi

Non sapere mai dove si va

22 settembre

7+3

Tutto questo sei tu

Non amo

2:43 am

Cliccate su continua per scoprire il racconto, canzone per canzone, delle canzoni contenute in Solo.