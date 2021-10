Ultimo: “La finestra di Greta”. Testo, audio e significato del brano

Ultimo La finestra di Greta testo e significato.

Questo brano è la nona traccia del nuovo disco del cantautore, Solo, uscito il 22 ottobre 2021.

Ecco come il cantautore ha descritto questo brano:

“Questa vita ti mangia se tu la nutri di forse”.

Ho cercato di racchiudere in questa canzone tutta la speranza di cui ha bisogno una ragazza che fa i conti con la vita.

Autore e compositore: Niccolò Moriconi

Produttore: Federico Nardelli

strane coincidenze ritornano nei tuoi giorni

tu, bambina e donna, alle prese coi tuoi rimorsi

voglio averti convinta per affrontare la sorte

questa vita ti mangia se tu la nutri di forse

quante risposte che cerchi, ma in fondo, sai, ti conviene

fare del pianeta terra un posto che non t’appartiene

come le rose a novembre, tu trova forza all’interno,

è lì che trovi la forza per insegnare a un maestro

e vorrei

dipingere insieme a te

parole per vivere,

se vita in te poi non c’è

ma, vedi, non capisci che fuori ci sta la guerra,

non temere, Greta, io so che ti senti persa,

so che senti freddo, seppur con la tua coperta,

le nuvole che scendono ed entran dalla finestra

Greta, sappi amare un sogno, conservalo per te stessa,

con il silenzio suda una vita meglio di questa

poi non credere a nessuno, ti parlo per esperienza

Greta, fai un salto e voliamo dalla finestra

e allora vola insieme a me,

vola insieme a me

supera il recinto poi scrivi quello che provi,

separa ciò che ami da quel che di bello trovi

coraggio Greta sogna, cammina per la tua strada,

abbracciala con forza la vita che t’aspettava

poi ricordati di mamma, t’accompagnava giù a scuola

coraggio Greta vinci, poi dedicale vittoria

per lei che devi farlo, per quelle giornate vuote

per quando ti stringeva e non c’erano altre persone

e vorrei

dipingere insieme a te

parole per vivere,

se vita in te poi non c’è

ma, vedi, non capisci che fuori ci sta la guerra,

non temere, Greta, io so che ti senti persa

so che senti freddo, seppur con la tua coperta,

le nuvole che scendono ed entran dalla finestra

Greta, sappi amare un sogno, conservalo per te stessa,

con il silenzio suda una vita meglio di questa

poi non credere a nessuno, ti parlo per esperienza

Greta, fai un salto e voliamo dalla finestra

e allora vola insieme a me,

vola insieme a me,

vola insieme a me

e vola insieme a me