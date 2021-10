Ultimo: “Isolamento”. Testo, audio e significato del brano

Ultimo Isolamento testo e significato.

Questo brano è la quinta traccia del nuovo disco del cantautore, Solo, uscito il 22 ottobre 2021.

Ecco come il cantautore ha descritto questo brano:

“Io sono una nuvola sola nel mio universo”.

Il titolo può ingannare, lasciando pensare che per isolamento io mi riferisca esclusivamente al lockdown…In parte è vero ma l’isolamento che intendo nel brano me lo sono autoinflitto: sono io che mi isolo dagli altri e provo a farlo anche da me stesso.

Autore e compositore: Niccolò Moriconi

Produttore: Federico Nardelli)

tu, guardi il cielo naso in su,

io per terra non sogno più

e ti vorrei al centro

quando lamento uno svenimento

tu, ti ribelli sempre più,

io che accendo la tv

e mi immagino mentre mastico

un dubbio più elastico

tu non lo sai che io dentro

mi sento come se in isolamento

vedessi 100 persone di getto,

è la mia vita che sembra un lento

che ballo senza un tempo

io mi sento così

tu non lo sai, ma di notte noi ci vediamo

in mezzo a corti respiri sul mio divano

che cazzo, vedi, ci sono già ricascato

che provo a dirtelo senza essere impacciato

tu mi mandi in orbita con la tua guancia morbida

ed io sono un ipocrita che ama gira’ in incognito,

tu me lo dicevi che un giorno l’avrei scoperto

io sono una nuvola sola sola nel cielo aperto

tu ti rilassi al mare blu

io nel temporale, giù,

tra i palazzi grigi,

quando esci stringi i nostri litigi

tu non lo sai che io dentro

mi sento come se in isolamento

vedessi 100 persone di getto,

è la mia vita che sembra un lento

che ballo senza un tempo

tu mi disegni,

sei una pittrice, io sono la tela

tu me lo insegni,

ciò che non si dice di notte si gela

tu coi tuoi cerchi

con i tuoi sesti sensi

tu che esci appena ti perdi,

però ti prego

ti prego, prego, prego, prego dimmelo adesso,

se no mi gelo, gelo, gelo odio sto freddo, confesso

il cielo è nero, nero, nero, sembra un mancato riflesso

vedo, vedo, vedo le tue gambe sul petto

io mi sento così

tu non lo sai, ma di notte noi ci vediamo

in mezzo a corti respiri sul mio divano

che cazzo, vedi, ci sono già ricascato

che provo a dirtelo senza essere impacciato

tu mi mandi in orbita con la tua guancia morbida

ed io sono un ipocrita che ama gira’ in incognito,

tu me lo dicevi che un giorno l’avrei scoperto

io sono una nuvola sola sola nel mio universo