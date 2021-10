Ultimo: “7+3”. Testo, audio e significato del brano

Ultimo 7+3 testo e significato.

Questo brano è la quattordicesima traccia del nuovo disco del cantautore, Solo, uscito il 22 ottobre 2021.

Ecco come il cantautore ha descritto questo brano:

“Tu porti l’immenso dentro un mio discorso e se scrivo di te non metterò mai un punto”.

Un pezzo che ho scritto di getto, in pochi minuti e l’ho fatto pensando a mia madre ed è a lei che ho voluto dedicarlo.

Autore e compositore: Niccolò Moriconi

Produttori: Andrea Manusso, Matteo Nesi

tu porti bellezza dove prima non c’era

e vedi l’incendio dentro una candela

tu porti il silenzio quando il vento grida,

raggi di sole se il mio corpo gela

tu porti sorrisi ad una depressione,

lo scudo ad un bimbo in manifestazione

tu porti il profumo,

ma senza indossarlo

la pelle che vibra

se mi cammini accanto

tu porti una torcia al buio delle sere,

l’oceano celeste dentro il mio bicchiere,

la serenità a chi non ha un mestiere,

la mano che stringo se sto per cadere

tu,

tu porti la vita verso una risposta,

soltanto portandola verso se stessa

e, ancora, tu

tu porti un bel quadro ad un capolavoro

e il sasso di campagna a diventare oro

e soltanto perché

semplicemente

porti te

tu rispondi a tutto senza mai parlare,

la parte mia che odio sai farla morire

nel canto dei poeti porti nuove frasi,

planando emozioni sulle nostre mani

tu porti le rondini a inseguire il rosso

di un tramonto che rende stupendo il brutto

fasci di luce trafiggono siepi,

7+3 se vuoi formare un 10

tu porti un bambino a camminar da solo,

scoprendo che è a terra che diventa un uomo

tu porti l’immenso dentro un mio discorso

e se scrivo di te

non metterò mai un punto

e tu,

tu porti la vita verso una risposta,

soltanto portandola verso se stessa

e, ancora, tu

tu porti un bel quadro ad un capolavoro

e il sasso di campagna a diventare oro,

ma soltanto perché

semplicemente

porti te

tu porti te,

tu porti te,

tu porti te,

tu porti te,

tu porti te