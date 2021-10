Ultimo: “Non sapere mai dove si va”. Testo, audio e significato del brano

Ultimo Non sapere mai dove si va testo e significato.

Questo brano è la dodicesima traccia del nuovo disco del cantautore, Solo, uscito il 22 ottobre 2021.

Ultimo non sapere mai dove si va testo e significato

Ecco come il cantautore ha descritto questo brano:

“Voglio averti mentre tutti non mi vogliono”.

Non ricordo bene se fosse la Vigilia di Natale o proprio Natale, ricordo che ero felice perché ad aspettarmi, l’estate successiva, c’era un tour di 15 stadi. Girai anche il videoclip di questa canzone a Los Angeles, dove andai per fare la preparazione al tour, dovendo poi rientrare improvvisamente. Tutti sappiamo perché…

Autore e compositore: Niccolò Moriconi

Produttori: Andrea Manusso, Matteo Nesi

voglio averti mentre tutti non mi vogliono,

bere fin quando non divento assai ridicolo

per dirti frasi senza senso, tu mi guardi e ridi,

sentirti dire “vieni a letto e leva ‘sti vestiti”

io faccio le canzoni in sere come queste

col freddo e la giacca sul letto sempre

è un anno che ci provo senza sigarette,

ma poi la sera non ci riesco e tiro rosso sempre

questa sera adesso è solo mia

io voglio averti in sere come queste,

quando il mondo sai che non mi serve,

quando dico “a piedi posso andare sulla luna, se ti va”

io voglio averti in sere come queste,

quando il mondo sai che non ci serve,

quando son convinto di esser l’unico a provare quel che tu mi dici sempre,

quando dici che è normale alla mia età

non sapere mai dove si va

voglio averti, ma non dentro ‘sto telefono

fotografa dentro se vuoi quest’attimo

vedrai che puoi tirarlo fuori se ti serve sempre,

provare nostalgia tra un anno, anche questo ti serve

la gente dice che so’ bravo, ma poco complesso

io dico che so’ bravo e troppo complesso all’interno

perché purtroppo, vedi, è questo che fa ‘sto successo

fa dire a tutti come sei, ma nessuno va dentro

questa sera adesso è solo mia

io voglio averti in sere come queste,

quando il mondo sai che non mi serve,

quando dico “a piedi posso andare sulla luna, se ti va”

io voglio averti in sere come queste,

quando il mondo sai che non ci serve,

quando son convinto di esser l’unico a provare quel che tu mi dici sempre,

quando dici che è normale alla mia età

non sapere mai dove si va