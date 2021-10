Ultimo: “Spari nel petto”. Testo, audio e significato del brano

Ultimo Spari nel petto testo e significato.

Questo brano è la quinta traccia del nuovo disco del cantautore, Solo, uscito il 22 ottobre 2021.

Ultimo Spari nel petto testo e significato

Ecco come il cantautore ha descritto questo brano:

“Ti regalo questo vuoto che ho dentro / è la vittoria di chi ha vinto perdendo”.

Questa è un’amara presa di coscienza: si è dato tutto, ma senza niente in cambio.

Autore e compositore: Niccolò Moriconi

Produttori: Andrea Manusso, Matteo Nesi

ti regalo questo vuoto che ho dentro

è la vittoria di chi ha vinto perdendo

siamo bimbi con tre spari sul petto,

ti ho dato tutto, mi hai risposto “lo apprezzo”

ti regalo questo vuoto che ho dentro

è la vittoria di chi ha vinto perdendo

siamo bimbi con tre spari sul petto,

ti ho dato tutto, mi hai risposto “lo apprezzo”,

ti ho dato tutto e mi hai risposto “lo apprezzo”

ti regalo il mio cuore spezzato in dieci parti,

ognuna avrà il suo peso e tu dovrai parlarci

dicevi “sono sola, tu a me puoi salvarmi”

poi ti ho portato in alto e tu mi hai buttato giù a calci

io non ho mai respirato per rimanere vivo,

tant’è che ho detto a te “respira dal mio respiro”

avrei rinchiuso ogni mia ambizione per averti accanto,

adesso invece sei rinata, io ti muoio a fianco

io colleziono risposte che non esprimo mai,

do cibo alle mie tante parti che tu non vedrai

sul palco poi è diverso, non è come credi,

la timidezza è un peso stabile sopra i miei piedi

ti regalo questo vuoto che ho dentro

è la vittoria di chi ha vinto perdendo

siamo bimbi con tre spari sul petto,

ti ho dato tutto, mi hai risposto “lo apprezzo”

ti regalo questo vuoto che ho dentro

è la vittoria di chi ha vinto perdendo

siamo bimbi con tre spari sul petto,

ti ho dato tutto, mi hai risposto “lo apprezzo”,

ti ho dato tutto, mi hai risposto “lo apprezzo”

stringo il cervello sopra questo foglio

e quando poi rialzo la testa

resta un punto nero nel centro,

è l’importanza di quello che penso

le decisioni sono frecce che viaggiano dentro,

le sensazioni sono allievi, ma senza un maestro

sistemo casa per accogliere il grande ritorno

di quella parte mia che ho perso aspettando un ritorno

c’è una pittura astratta, vedi, su questa parete

ho lanciato il giallo con il blu e adesso vedo comete

così che possa avere i sogni, seppure rinchiuso

così che il sognatore in me non rimanga deluso

ti regalo questo vuoto che ho dentro

è la vittoria di chi ha vinto perdendo

siamo bimbi con tre spari sul petto,

ti ho dato tutto, mi hai risposto “lo apprezzo”

ti regalo questo vuoto che ho dentro

è la vittoria di chi ha vinto perdendo

siamo bimbi con tre spari sul petto,

ti ho dato tutto, mi hai risposto “lo apprezzo”,

ti ho dato tutto e mi hai risposto “lo apprezzo”