Ultimo: Sul finale. Testo, audio e significato

Ultimo Sul finale testo e significato.

Questo brano è la terza traccia del nuovo disco del cantautore, Solo, uscito il 22 ottobre 2021.

Ecco come il cantautore ha descritto questo brano:

“Tenetevi il mondo e lasciatemi il mare”.

Qui, la profonda consapevolezza dei propri limiti trova spazio in quello che, secondo me, è uno dei brani più compatti del disco. Ci sono una serie di canzoni che non vedo l’ora di suonare negli stadi. Questa è una di quelle.

Autore e compositore: Niccolò Moriconi

Produttore: Federico Nardelli

io che quando recito scordo le frasi

perché non c’è un ruolo che sappia indossare

la strada che ho scelto è la stessa di allora,

non voglio una vita semplice, lo grido ancora

sai, mentre ti guardo io fermerei il tempo,

tu sei la risata di un uomo che ha perso,

tu sei la carezza che resta sul viso

quando la notte mi alzo e mi manca il respiro

e sono sempre io che rovino tutto sul finale,

che allontano le persone,

ma poi da solo non ci riesco a stare

e poi d’inverno voglio indietro il mare,

ma poi d’estate non mi basta il sole

tanto lo so che resta sempre uguale

tu resti bella, anche se mi fai male

io che non so vivere senza sognare,

guardarsi allo specchio e ritrovarsi a volare

lasciatemi un filo dove poter camminare,

tenetevi il mondo, lasciatemi il mare

e mentre qui piove poi ascolto le gocce

posarsi sul dorso di strade deserte

il vento è il consiglio che devi sentire,

non essere mai come gli altri, continualo a dire

e sono sempre io che rovino tutto sul finale,

che allontano le persone,

ma poi da solo non ci riesco a stare

e poi d’inverno voglio indietro il mare,

ma poi d’estate non mi basta il sole

tanto lo so che resta sempre uguale

tu resti bella, anche se mi fai male

sei nel sole che brucia, ma che cerco ancora

sei nel vuoto che uccide, ma riempie qualcosa

e sei fra tutti i miei vizi che rimpiango nel letto

quando il cuore è veloce e la notte non dormo

e sei fra quelle risate che non tornano più

perché tu mi fai male, ma sei sempre tu

e promettimi adesso che saprai sentirti

non essere mai come gli altri tu devi riuscirci, tu devi riuscirci

e sono sempre io che rovino tutto sul finale,

che allontano le persone,

ma poi da solo non ci riesco a stare

e poi d’inverno voglio indietro il mare,

ma poi d’estate non mi basta il sole

tanto lo so che resta sempre uguale

tu resti bella, anche se mi fai male

tu resti bella, anche se mi fai male

tu resti bella, anche se mi fai male