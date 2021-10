Ultimo: “2:43 AM”. Testo, audio e significato del brano

Ultimo 2:43 AM testo e significato.

Questo brano è la sedicesima traccia del nuovo disco del cantautore, Solo, uscito il 22 ottobre 2021.

Ultimo 2:43 Am testo e significato

Ecco come il cantautore ha descritto questo brano:

“C’era lei a contare le stelle con me”.

Scritta durante il lockdown, nella mia casa in campagna. Era tardi e tutti dormivano. C’era il mio maestro di vita e di musica, Pierlu, nella stanza accanto e sono andato a svegliarlo per parlargli di quello che sentivo. Scendemmo al piano di sotto, ci fumammo una sigaretta parlando di tutto quello che stava accadendo.

Quando poi è risalito in camera, io sono rimasto a scrivere questa canzone ed è per questo che canto “ciao dolce amico ti sveglio, puoi parlarmi di quello che vuoi. So che dormivi ed è tardi ma ti do un sogno se sogni non hai” … Insomma, mi ricorderò per sempre quella nostra chiacchierata sulle cose della vita e di quando gli raccontai che “c’era lei a contare le stelle con me”.

Autore, compositore e produttore: Niccolò Moriconi

guardo la vita avanzare

e le stanze mi sembrano strade

e vorrei da un po’ riposare,

ma la notte mi vuole con sé

c’eri tu a passare la notte con me,

c’eri tu a passare la notte con me

guardo il disordine in casa

e di forza non ne sento più

e dai, che poi all’alba ritorna

quella voglia che non senti più

c’eri tu a passare la notte con me,

ora non più

io non dormo se dormirai tu

mi chiedo perché

questa vita abbia scelto poi me,

mi chiedo perché

vedo luce se luce non c’è

c’era lei a contare le stelle con me,

c’era lei a contare le stelle con me

ciao dolce amico, ti sveglio,

puoi parlarmi di quello che vuoi

so che dormivi ed è tardi,

ma ti do un sogno se sogni non hai

c’eri tu a passare la notte con me,

ora non più

io non dormo se dormirai tu

mi chiedo perché

questa vita abbia scelto poi me,

mi chiedo perché

vedo luce se luce non c’è

c’era lei a contare le stelle con me,

c’era lei a contare le stelle con me