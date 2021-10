Ultimo: Il bambino che contava le stelle. Testo, audio e significato

Ultimo Il bambino che contava le stelle testo e significato.

Questo brano è la prima traccia del nuovo disco del cantautore, Solo, uscito il 22 ottobre 2021.

Ultimo il bambino che contava le stelle testo e significato

Ecco come il cantautore ha descritto questo brano:

“Non mi piace l’altezza, eppure amo volare”

L’albero gigante di cui parlo era un albero fuori scuola alle medie e mi fermavo lì per volare con la mente. Mi sentivo incompreso, perché diverso da tutti gli altri, ma ero sicuro che la musica avrebbe fatto per sempre parte della mia vita.

Autore e compositore: Niccolò Moriconi

Produttore del brano: Federico Nardelli

1, 2, 3

1, 2, 100

1, 2, 3

1, 2, 100

non mi piace parlare,

ma mi piace sentire

non mi piace studiare,

ma mi piace sapere

non mi piace l’altezza,

eppure amo volare

ho le tasche bucate

e i sogni sono caduti qui, qui, qui

ho sperato tanto di ottenere ciò che voglio

voglio avere tutto ma non voglio tutti addosso

e scusa se ti parlo e sto mostrandoti le spalle,

ma non resisto e anche stanotte spero di vederle

mi presento, sono io il bambino che contava le stelle

1, 2, 3

1, 2, 100

non ho voglia di amare,

però vivo col cuore

sento freddo d’estate,

sono fuoco nel mare

non mi piace chi guarda,

ma non vuole vedere

che un sorriso ha la carta

che sconfigge il potere

ero in una strada e c’era un albero gigante

lì che mi fermavo per volare con la mente

non avevo spazio dentro al cuore della gente

vita che stringevo e lei stringeva le mie scelte

se negli occhi ho luce è perché luce ho sulla pelle,

quella luce che guardavo su quando contavo le mie stelle

1, 2, 3

1, 2, 100