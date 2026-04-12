La quarta puntata del serale di Amici 25 porta a casa 3.248.000 spettatori e il 23,1% di share: Canale 5 vince il sabato sera, ma è il dato più basso per questa fase del programma nelle ultime cinque edizioni.

Amici 25, ascolti quarta puntata serale: i dati dell’11 aprile 2026

La quarta puntata del serale di Amici di Maria De Filippi, trasmessa su Canale 5 dalle 21:22 alle 00:36, ha raccolto 3.248.000 spettatori con uno share del 23,1%. Il segmento “Buonanotte” ha registrato 1.466.000 spettatori con il 22,5%.

Su Rai 1, Canzonissima di Milly Carlucci ha totalizzato 2.206.000 spettatori con il 17,4% (dalle 21:23 alle 1:15). Amici vince la serata con circa un milione di spettatori di vantaggio, un gap che si mantiene stabile da settimane.

Rispetto alla terza puntata (3.100.000 spettatori, 23,2%), la quarta recupera qualcosa in valori assoluti ma rimane sotto i livelli delle ultime edizioni nella stessa fase del programma.

Lo storico degli ascolti della quarta puntata del serale di Amici

Il picco storico appartiene ad Amici 7 (2008), con 6.007.000 spettatori e il 29,97% di share. Il minimo degli ultimi anni si registra tra il 2018 e il 2020, prima della risalita durante il Covid che ha portato Amici 20 a sfiorare i 5,8 milioni. Amici 25 si posiziona sotto tutte le edizioni dal 2021 in poi.

Edizione Data Spettatori Share Amici 25 11 aprile 2026 3.248.000 23,1% Amici 24 12 aprile 2025 3.555.000 25,91% Amici 23 13 aprile 2024 3.639.000 25,17% Amici 22 8 aprile 2023 3.847.000 27,10% Amici 21 9 aprile 2022 4.560.000 26,53% Amici 20 10 aprile 2021 5.734.000 25,96% Amici 19 20 marzo 2020 4.145.000 19,45% Amici 18 20 aprile 2019 3.447.000 20,72% Amici 17 28 aprile 2018 3.568.000 19,50% Amici 16 15 aprile 2017 3.793.000 19,73% Amici 15 23 aprile 2016 4.485.000 21,75% Amici 14 2 maggio 2015 4.927.000 24,63% Amici 13 19 aprile 2014 4.223.000 19,80% Amici 12 27 aprile 2013 5.209.000 23,33% Amici 11 21 aprile 2012 4.412.000 20,69% Amici 10 30 gennaio 2011 4.391.000 20,04% Amici 9 7 febbraio 2010 4.921.000 24,74% Amici 8 4 febbraio 2009 5.420.000 22,15% Amici 7 24 febbraio 2008 6.007.000 29,97% Amici 6 4 febbraio 2007 5.344.000 28,40% Amici 5 19 febbraio 2006 4.821.000 22,18% Amici 4 24 febbraio 2005 5.681.000 24,89% Amici 3 4 aprile 2004 4.742.000 20,79% Amici 2 15 aprile 2003 4.402.000 16,64% Amici 1 9 aprile 2002 4.803.000 18,56%

Amici 25 sotto le ultime quattro edizioni: cosa incide davvero sugli ascolti

Il picco del 2021 era figlio del lockdown: la televisione generalista aveva numeri gonfiati in tutta la fascia serale. Tornando ai valori pre-pandemia, Amici 25 si colloca comunque sotto le edizioni 22, 23 e 24, con uno share che scende sotto il 24% per la prima volta dal 2020 in questa fase del programma.

Canzonissima incide fino a un certo punto: il programma di Milly Carlucci si attesta intorno al 17% da settimane, un dato che da solo non spiega la contrazione di Amici. La concorrenza delle piattaforme streaming sul pubblico under 35 pesa più di qualsiasi competitor in chiaro. Amici resta il programma più visto del sabato sera italiano, e con numeri che non sono in discussione.